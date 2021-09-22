Зеленский в Вашингтоне ещё раз укрепил мощь НАТО – Кулеба

22.09.2021 21:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Владимир Зеленский поблагодарил генерального секретаря НАТО за «неизменную поддержку Украины», и отметил важность участия представителя Североатлантического альянса в «Крымской платформе».

Кроме того, украинский президент попросил Йенса Столтенберга поспособствовать освобождению 450 украинцев, которых «удерживают на временно неподконтрольных территориях и в России».

Также он похвастался, что Украина «практически завершила формирование новой «целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран Альянса», и попросил Йенса Столтенберга предоставить Украине план действий по членству в НАТО.

«Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты НАТО лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны», – сказал Зеленский.

Также он подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Чёрном море и пообещал участие Украины в любых задумках Североатлантического альянса.

В свою очередь политолог Алексей Чеснаков, комментируя эти действия, отметил, что Владимир Зеленский даже не удосужился заранее проработать повестку для встречи с крупным западным политиком.

«Пока ничего нового Зеленский не сказал. Серьезной повестки нет», – написал он в соцсети.

Тем не менее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя прошедшую встречу, выразил уверенность, что рано или поздно Украина, всё-таки, добьётся получения ПДЧ в НАТО.

«Нет чёткого представления, когда Украина получит ПДЧ. Но это был откровенный и дружественный разговор о том, что интеграция не может быть бесконечной… Процесс вступления Украины в НАТО растянулся уже непристойно долго. Поэтому, я думаю, всем необходимо более прагматически подходить к этому вопросу, потому что не может быть бесконечной интеграции. И НАТО, и Украина убеждены, что они делают друг друга крепче, потому – это абсолютно природный процесс. И мы будем продолжать делать необходимые реформы», – сказал он.

Глава украинского МИД подчеркнул, что генеральный секретарь НАТО «позитивно оценил» украинские реформы и поблагодарил Зеленского за преданность.