Зеленский в Вашингтоне клянчит добро на удары вглубь России

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Украина сможет добиться успехов, если США разрешать бить их оружием и ракетами вглубь признаваемой Западом территории России и усилить атаки Крыма. Об этом в рамках визита в Вашингтон заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский попросил отменить запрет, пообещав взамен «ограничить Россию на юге».

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«Мы вытесняем российскую армию из районов вблизи Харькова, мы уничтожили запуски российских ракет, которые ежедневно наносили удары по Харькову на протяжении двух лет. И это обеспечило Харькову защиту от ракетных ударов. Представьте, сколь многого мы сможем достичь, когда все ограничения будут сняты. Мы сможем защитить наши города от российских управляемых бомб, если американское руководство сделает шаг вперед и позволит нам уничтожать российские военные самолеты на их базе. Это также даст мгновенный результат, и мы ждем этого шага. Мы можем значительно ограничить действия России на юге Украины и вытеснить оккупанта на их территорию, если американское руководство поможет нам с необходимыми возможностями нанесения глубокого удара по российским военным и материально-техническим средствам в нашем Крыму», – заявил Зеленский.