Зеленский в вежливой форме отказался от Донбасса

27.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Переговоры в нормандском формате продолжатся и в следующем году, но не принесут долгожданного мира Донбассу.

К такому выводу в эфире телеканала «Россия-1» пришли приглашенные политические эксперты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно чётко говорить о том, что фактически на последнем нормандском формате Зеленский отказался от Донбасса в вежливой форме, что он никогда не вернётся. Но проблема заключается в том, что никто и мира не даст допустить, поскольку, как только возникнет мир, проблема Донбасса воспроизведётся в другом регионе Украины.

Поэтому «лучше» поддерживать конфликт – сколько можно, столько и держаться. Вроде Сорос сказал, что Украина – торпеда для России? Соответственно, это и будет тенденцией. И никто ничего не будет скрывать и не скрывает, и это и будет происходить, на это никак повлиять нельзя. И Зеленский на это повлиять не может», – заявил украинский политолог Владимир Грановский.

В то же время спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник назвал Зеленского «самым большим разочарованием этого года».

«При том, что это был такой высокий подъём, и такое количество людей проголосовали за Зеленского, которые, на самом деле, посадили на одно место Порошенко и заявили, что нам надоело воевать, надоело жить в стране, которую терзают из стороны в сторону, нам надоело, что 6 миллионов людей, живущих на Донбассе – заложники этой войны уже шестой год.

И Зеленский, в отличии от Порошенко мог бы быть избран без Донбасса, он не зависел от того, есть Донбасс или нет, это Порошенко нужно было отрезать Донбасс, потому что иначе он никогда бы не был президентом. Зеленский мог это сделать, и он пришёл на этой войне», – напомнил Мирошник.

«В итоге получилось, что мы из одного большого, толстого, обрюзгшего деятеля с жесточайшей, агрессивной риторикой, получили другого, более приятно выглядящего, но риторика не изменилась, он продолжил говорить то же самое, он продолжил загонять страну в это военное состояние, при котором 90 процентов населения страны знают о войне по телевизору, но говорят: «Мы все воюем».

А заложниками остаются те, кто живёт там с одной и с другой стороны при взрывов снарядов, отключенной электроэнергии и в массе проблем, которые в твой дом приносит война. И, к сожалению, мы понимаем, что нормандский формат был, он будет в следующем году, но моё глубокое убеждение, что вряд ли он принесёт тот мир, который мы хотим получить», – добавил луганский переговорщик.