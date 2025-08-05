Зеленский в ярости: дроны разнесли важнейший железнодорожный узел Украины
Сегодня российские беспилотники нанесли концентрированной удар по по железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области.
На видео, которое попало в сеть, можно увидеть серьезно поврежденное здание железнодорожного вокзала.
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Судя по снимках, выложенных ГосЧС Украины разрушения достаточно болезненные.
Кроме того, была атакована энергетическая инфраструктура.
«Повреждена критическая инфраструктура… Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города. Есть изменения в транспортном сообщении», – проинформировал мер Лозовой Сергей Зеленский.
Его однофамилец диктатор Владимир Зеленского написал, что транспортный узел атаковали 25 ударных дронов. По его словам, кроме вокзала повреждено и депо. Диктатор потребовал от Запада ужесточить антироссийские санкции.
Военный блогер Юрий Подоляка объясняет важность Лозовой для украинской логистики.
«Значимость Лозовой, как узловой станции переоценить трудно. Именно она является важнейшим узлом по переброске войск на Константиновское и Покровское направления. А также при маневре войсками между этими двумя участками фронта и Купянско-Харьковским. Всего было более 30 успешных поражений. В городе проблемы со светом и водой, а ЖД станция серьезно повреждена», – отмечает Подоляка.
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