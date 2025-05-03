«Зеленский в ЮАР – по Киеву удар. Не нравятся мне эти совпадения» – генерал ВСУ

Как только украинское руководство отправляется куда-то с рабочими визитами, по Киеву начинают наноситься мощные удары.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правильно отметили, в информационном поле вообще исчез вопрос о войне. Наши политики вообще перестали говорить о войне, президент чаще ездит в Южную Африку, интересуется там добычей полезных дорогостоящих ископаемых, чем интересуется непосредственно поездками на фронт. Какие интересы у Украины в ЮАР, которая при нынешнем руководстве является более чем пророссийски настроенной?

Тот же Трамп говорит, то там руководство работает в пользу России. А мы всё делаем наоборот, как тот упрямый детёныш, который «а я буду делать так!» Чего туда было лезть, зачем туда было ехать? Какие там могут быть договорённости?», – возмущается Кривонос.