27.12.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Минский процесс, Политика, Украина
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Зеленский ведет страну к внутреннему взрыву – Тука

Украинский президент Владимир Зеленский не должен был брать на себя обязательства по выполнению Минских соглашений после «нормандских переговоров» в Париже.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-майданщик, бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С моей точки зрения, действия президента Зеленского недопустимы. Я имею в виду его добрую волю об утверждении так называемой формулы Штайнмайера, которая фактически, кроме определенного диссонанса в плане проведения выборов и контроля над границей, предусматривает изменения в Конституцию. Госпожа Верещук пропагандирует невозможность внесения изменений в Конституцию во время войны. И в этом моменте я с ней абсолютно соглашаюсь. Вместе с тем действия президента Зеленского уже второй раз направлены именно на использование этой формулы Штайнмайера.

Поэтому я не вижу на сегодняшний день, даже в следующем году, реального пути решения этого тупика», – сказал Тука.

При этом он отметил, что в случае внесения в Конституцию Украины утвержденного формулой Штайнмайера пункта об особом статусе республик Донбасса, в стране произойдет «внутренний взрыв».

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