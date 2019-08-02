02.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Зеленский ведет Украину к катастрофе

Очередной Майдан может ждать Украину уже через полгода – год, когда спадет «шелуха» с новой команды президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский как политик может потерпеть неудачу уже через полгода – год, потому, что он и до сих пор не выступил в роли человека, формулирующего ответы. Постановочная политика не долго может длиться… Вся шелуха отпадет, мы это очень быстро увидим. Вопрос в другом – использовать это как повод для реванша и разочарования, а я убежден, что второго реванша и разочарования страна просто не переживет.

Меня тревожит то, что Зе-команда опьянена своей случайно обретенной диктатурой и пытается выстроить обретенную власть по схеме управляемого пионерского лагеря вместо разворачивания серьезного и нужного и межэлитного диалога, и общенационального диалога. Это говорит о том, что незрелость Зеленского и увлеченность своей властью может привести к потрясению, стимулировать реванш, а реванш – это путь к катастрофе», – заявил Ермолаев.

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