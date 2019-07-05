Зеленский ведёт себя анекдотично, но безошибочно – эксперт

05.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Те, кто считают, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность допускает ошибку за ошибкой, всего лишь свято уверены в его самостоятельности.

Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» рассказал украинский журналист, собкор «Вести.ФМ Киев» Владимир Синельников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не считаю, что у Зеленского есть какие-то проколы. Зеленский действует абсолютно правильно, если не считать мелочей, таких как где-то что-то начал говорить на английском, потом не смог продолжить на должном уровне и так далее, но это мелочи. То есть, проводится последовательная политика приведения к власти президента Зеленского, который должен выполнять во внешней политике указания своих шефов из США, а во внутренней политике – своего шефа Игоря Коломойского.

Всё делается чётко, последовательно и никаких проколов в этом направлении нет. Есть люди, которым кажется, что Зеленский самостоятельная фигура, что он пытается играть в какую-то свою игру – с точки зрения этих людей, естественно, у Зеленского одни неудачи… Если закрыть глаза – это тот же самый Порошенко: те же самые выражения, те же самые заявки, причём, до анекдотичности: на сцене высмеивал Порошенко с безвизом, а сейчас носится с такой же мантрой, требуя безвиз, только канадский», – отметил журналист.

По его словам, именно поэтому мы наблюдаем, что после относительного движения в минском формате – снова всё застыло.

«Оно и не может двинуться, потому что Зеленский проводит ту же политику. На самом деле, минский формат заглох, потому что он невыгоден американцам, которые отодвинули Францию и Германию от этого процесса, и по той же самой причине, почему не выполнял Минские соглашения Порошенко, по этой же причине не будет их выполнять и Зеленский, потому что это невыгодно американцам. Зеленский – не самостоятельная фигура, как и Порошенко», – добавил Синельников.