Зеленский – величайший продавец. Мы не должны финансировать Украину – Трамп

США не должны финансировать войну на Украине, выделяя на это сотни миллиардов долларов.

Об этом на дебатах кандидатов в президенты Штатов заявил бывший глава государства Дональд Трамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он уже выделил 200 миллиардов долларов или больше Украине. Это очень большие деньги, я не думаю, что когда-либо было что-то подобное. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в эту страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов, он – величайший продавец всех времен. И я его не осуждаю, я ничего не осуждаю, я только говорю о деньгах, которые мы тратим на эту войну – мы не должны их тратить, этого никогда не должно было случиться. Я улажу эту войну между Путиным и Зеленским как избранный президент до того, как вступлю в должность 20 января. Я улажу эту войну. Люди гибнут так бессмысленно, так глупо, и я улажу это, прежде, чем вступлю в должность», – заявил Трамп.

«Факт в том, что Путин – военный преступник, он убил тысячи и тысячи людей, – заявил в ответ Байден. – И он ясно дал понять одну вещь – он хочет восстановить то, что было частью советской империи, а не просто мира. Он хочет всю Украину – вот чего он хочет. А потом ты думаешь, что он на этом остановится? Ты думаешь, что он остановится, если захватит Украину? Как ты думаешь, что будет с Польшей, что будет с Белоруссией, с этими странами НАТО? Так что вам следует выяснить, что он собирается делать?

Кстати, все эти деньги и оружие, которое мы производим здесь, в Соединенных Штатах, на данный момент это оружие, а не деньги. И наши союзники по НАТО выделили столько же средств, сколько и мы».