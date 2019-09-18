Зеленский вернёт в украинское село рабовладельческий строй
Режим Владимира Зеленского готовит распродажу украинских черноземов в нарушение Конституции – контроль над плодородными сельскохозяйственными землями получат иностранцы, коррупционеры и прочие представители криминалитета.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент «Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины» Николай Стрижак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Премьер говорит, что землю имеют право покупать физические и юридические лица, иностранцы и иностранные компании, которые зарегистрированы в Украине… Иностранцы – это противоречит Конституции. Как можно идти в разрез с Конституцией? Тем более, если говорить о юридических лицах.
Теперь посмотрим, что у нас. У кого из украинцев есть деньги? У рейдеров, рэкетиров, прокуроров, судей и других работников госслужб, у кого есть деньги. Мы им не конкуренты. Нет механизма защиты того, кто живет и работает в селе», – сказал Стрижак.
Он полагает, что в итоге «реформы» контроль над украинскими чернозёмами перейдёт примерно к 200 фирмам (семьям), а жители сельской местности окажутся в положении рабов.
«По некоторым компонентам модели, которую предлагает нам премьер, мы будем строить даже не феодальное общество, а рабовладельческое… несколько семей накопили банк земель у себя в руках… 200 рабовладельцев будут средним классом у нас в Украине», – поделился опасениями Стрижак.
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