Зеленский включил Украину в антигитлеровскую коалицию

08.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 мая, почтил память жертв Второй мировой войн и причислил Украину к антигитлеровской коалиции.

Об этом в своем видеообращении на Youtube заявил сам Владимир Зеленский Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие украинцы. Сегодня, в День памяти и примирения, мы кланяемся перед всеми, кто защищал мир от нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира – момент падения и капитуляции нацистского режима», – сказал Зеленский.

В своем обращении президент ни слова не сказал о Великой Отечественной войне и о 9 мая, а основной упор сделал на лозунге «Никогда снова», проговорив его даже по-английски.

«Сегодня Украина со всем миром говорит слова «never again» – «никогда снова». Сегодня эти два наиважнейших слова для истории человечества и его будущего. И они не могут стать просто формальностью. Мы все, особенно молодое поколение рады жить в мире, где господствует уважение и равность, где нет места ксенофобии и нацизму», – отметил Зеленский.

Также он процитировал несколько воспоминаний участников войны и добавил, что на этой войне погиб каждый пятый украинец. По его словам, в момент обращения он находился в Луганской области, в Меловском районе, то есть на самой границе с Россией.

«Сейчас я нахожусь на Луганщине, в Меловском районе, близ села Пивневка. Здесь в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки с каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами, чтобы следующие поколения украинцев могли жить на своей земле, в своем государстве, в мире и согласии», – заявил президент Украины.

Не забыл Зеленский и о нынешних «защитниках Украины». «Сегодня наши мужественные парни и девушки защищают украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостностью ради мира, который нам так необходим, ради процветания независимой Украины, ради будущих поколений», – сказал он.

Напомним, что в годы Второй мировой войны была создана антигитлеровская коалиция стран. СССР, а также США, Великобритания, Франция и Китай участвовали своими вооруженными силами в борьбе против стран фашистского блока.

В военных действиях также принимали участие отдельные соединения некоторых других стран – Польши, Чехословакии, Югославии, Австралии, Бельгии, Бразилии, Индии, Канады, Филиппин, Эфиопии и других.

Часть государств антигитлеровской коалиции (например, Мексика) помогали основным ее участникам главным образом поставками военного сырья.

Украина, входившая в состав СССР, не была самостоятельным международным субъектом и не могла быть членом коалиции.