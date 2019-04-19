Зеленский вместе с Порошенко на коленях почтили память карателей АТО

19.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали на колени перед матерями, женами и детьми погибших участников украинской карательной операции против республик Донбасса.

Инициатива во время дебатов принадлежала именно Зеленскому, которого Порошенко называет удобным для Москвы кандидатом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский встал на колени на сцене лицом к собравшимся на стадионе, а его оппонент, действующий гарант Петр Порошенко, повернулся к народу спиной, а лицом – к стоявшей позади него с группой поддержки волонтеру Татьяне Рычковой, потерявшей мужа в «АТО».

«Я готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Я готов, сейчас встану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужчину и вас приглашаю», – заявил Зеленский.

«Стояние на коленях уже национальный вид спорта», – прокомментировал проходящее в Киеве шоу экс-депутат горсовета Одессы Александр Васильев.