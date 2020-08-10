Зеленский вместо борьбы с коронавирусом блокирует Крым по примеру ЛДНР

10.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Инициированное украинским правительством ограничение перемещения граждан через границу с Крымом носит исключительно политический характер и никакого отношения к реальной борьбе с распространением COVID-19 не имеет.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«На Украине в связи со стремительным увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией президент Зеленский потребовал от Кабмина мобилизоваться для борьбы со второй волной эпидемии.

Однако, в качестве одной из «действенных» и «необходимых» мер, призванных кардинально повлиять на ситуацию, руководитель государства определил ограничение перемещения граждан через границу с Крымом. В частности, въехать в Крым смогут только жители, прописанные там, а выехать – украинцы, зарегистрированные за его пределами, причем с последующим соблюдением режима самоизоляции», – сказал Муратов.

При этом он выразил уверенность, что такое решение носит исключительно политический характер и никакого отношения к реальной борьбе с распространением COVID-19 не имеет, точно так же, как к этому не имеет отношения строительство и ремонт дорог, на которые было потрачено более половины Фонда борьбы с коронавирусом.

«На пороге второй волны эпидемии Украина уже истратила предусмотренные для этого средства, причем большей частью – вкладывая в бездонную пропасть популистских прожектов Зе. Кроме того, обращает внимание, что введенные ограничения аналогичны тем, которые Киев установил в отношении республик Донбасса. Поэтому, по аналогии, вполне возможно появление в скором времени «доброжелателей», которые в своей подрывной риторике будут сетовать именно на руководство Российской Федерации в создании излишних сложностей при пересечении крымской границы», – добавил общественник.

«Однако следует понимать, что их действительная причина – это проблемы Украины, причем не только с фактической ситуацией по коронавирусной инфекции, но и в целом: в политике, экономике, социальной сфере и даже на идейном фронте. Постмайданные власти ищут любые способы, но псевдопатриотическая демагогия все меньше удовлетворяет граждан в стремительно ухудшающихся условиях», – подчеркнул Муратов.