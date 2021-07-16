Зеленский вместо встречи с Путиным получит общение с Шойгу

16.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» включена как обязательная тема для занятий по военно-политической подготовке в Вооруженных силах РФ.

«Из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде. При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», – цитирует РБК источник в Минобороны.

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Блогер и бывший ополченец ЛНР Владлен Татарский иронизирует, что известие о включении статьи в список обязательных для изучения совпало с визитом министра Сергея Шойгу в Южный военный округ для проверки, где глава оборонного ведомства пошутил по поводу отсутствия на столе у солдат сала:

«Понятно, что вопрос Украины Путин долго обсуждал с Шойгу, особенно в последнее время. Так как Сергей Кужугетович – глава военного ведомства, то понятен и контекст обсуждения анти-России. Подошли вплотную к высказыванию министра о сале. Бывает так, что мы присутствуем как бы в двух местах одновременно. Едем с работы домой и представляем, как сидим дома на диване. Шойгу приехал в Южный округ именно с мыслями и планами по Украине. Бывает, что мыслей так много, что они прорываются через различные оговорки. Украинцы всегда ассоциируются с салом, как русские с водкой и матрешкой, как белорусы с картошкой. «Почему нет сала на столе у солдат?» или «Дайте солдатам сала» – это подсознательное выражение тайной мысли: «Мы будем воевать с украинцами», – считает Татарский.

Ситуацию прокомментировал и военкор Дмитрий Стешин:

«Я же писал, что Зеленскому придется общаться не с Путиным, а с Шойгу. Все к тому и идёт», – полагает он.

Подобная мысль звучит в блоге российского либерального политолога Станислава Белковского:

«Возможно, российские военнослужащие потребуют от Владимира Путина ввести войска в/на Украину. Смотрим, следим», – опасается либерал.