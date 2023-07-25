Зеленский вновь безнаказанно ударил по Крыму ракетами Storm Shadow

Ряд телеграм-каналов сообщили об очередном прилете по Крыму со стороны ВСУ. На этот раз якобы две ракеты Storm Shadow попали по заброшенной ферме в селе Красная Поляна Красногвардейского района, которую российские военные использовали под склад поврежденных машин.

Данные о ЧП «ПолитНавигатору» подтвердил российский офицер, знакомый с ходом СВО, по его словам в результате удара есть пострадавшие.

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«Это уже четвертая атака крылатыми ракетами британско-французского производства. И сейчас выбор СППМ также вполне логичен: пункты ремонта и восстановления техники являются важными логистическими объектами в глубоком тылу. Что любопытно, так это то, что ВСУ практически каждый раз запускают пачку по три ракеты. И делают они это с большого расстояния, что снижает вероятность попадания под удар нашей ПВО», – сообщил в своем telegram-канале «Рыбарь» Михаил Звинчук, который недавно был в Крыму.

Он считает, что для ликвидации угрозы крылатых ракет необходимо как можно скорее приспосабливать зенитно-ракетные комплексы к Strom Shadow, а также пытаться бить по аэродромам базирования авиации с помощью спутниковой разведки, что, впрочем, на данном этапе крайне затруднительно.

Политолог Сергей Марков видит две причины в результативности обстрелов.

«ВСУ за последние несколько дней уничтожили три крупных склада армии России в Крыму. Взрывы были такой силы, что пришлось отселять людей из посёлков и останавливать движение по федеральной трассе «Таврида». Причин две: все более активное использование ВСУ все более дальнобойных ракет из Франции и Британии, и их будет все больше; обычное разгильдяйство военных. Потому что большие склады конечно надо рассредоточивать по мере того, как они попадают в зону поражения все более дальнобойных ВСУ. Это будет меньше. Надеюсь, разгильдяйства будет меньше. Хотя в этом вот не уверен», – написал он.

На расположении большого количества складов в зоне поражения ВСУ акцентирует внимание автор телеграм-канала «Старше Эдды», военкор Герман Куликовский.

«Хохол пытается хоть как-то ответить на наши удары по его портовой инфраструктуре, шлёт беспилотники на столицу, атакует Крым. Повторюсь, идёт война, атаки будут продолжаться, как по мирным объектам так и по складам БК, особенно если какому-то идиоту спустя полтора года войны хватит ума создавать огромные склады в зоне поражения украинских ракет, надеясь на то, что по территории «старой» России ( России до 24.02.22) враг работать не будет», – отмечает автор канала.

Напомним, 24 июля после прилета в склад с боеприпасами села Вольное Джанкойского района из пяти населенных пунктов вывезли больше 500 человек, из них 92 ребенка. На несколько часов были перекрыты автомобильная и железнодорожная дороги.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ планирует нанести удары по Крыму ракетными системами HIMARS и крылатыми ракетами Strom Shadow и пригрозил в ответ «незамедлительно» ударить по центрам принятия решений на Украине.

«Совершенно порочная практика выкладки боеприпасов на грунт, и создания временных складов оборачивается такими вот громкими бабахами, в ходе которых сотни и тысячи тонн драгоценных и так нужных фронту боеприпасов взлетают на воздух. Причина – преступная халатность и неспособность тыловых начальников адекватно оценивать угрозы и прогнозировать будущие. То, что полгода назад, казалось, находится вне радиуса воздействия противника сегодня легко достижимо его БПЛА и ОТРК. А степная специфика Крыма, где спрятать, замаскировать такие склады просто невозможно, делает их лакомой целью. При этом, в Крыму есть огромное количество различных горных выработок, сам Крым стоит на мощной известняковой плите, в которой современные горные машины легко способны создавать любые укрытия. И пока до некоторых тупых голов в управлении тыла ВС РФ это не дойдёт, склады всё так же будут взлетать на воздух. Мне кажется, что только, когда за каждый такой уничтоженный склад, тыловик, отвечающий за него, отправится на нары, только тогда что-то сдвинется с места. Ну, и, конечно, особый разговор о местных ждунах – наводчиках. В стране необходимо восстановить смертную казнь и военно-полевые суды. Работаешь на врага – к стенке!», – написал военный блогер Владислав Шурыгин.