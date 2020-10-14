14.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия
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Зеленский вновь льет грязь на Россию


Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обвинил Россию в агрессии и поклонился украинским боевикам.

Так, выступая перед учащимися Киевского военного лицея им. Ивана Богуна в День защитника Украины, Зеленский похвалил солдат за то, что может спокойно ужинать в ресторане, пока те гибнут на фронте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы все кланяемся нашим воинам за мирное небо и спокойный сон в украинских городах и селах. Согласитесь, мы очень быстро привыкаем к хорошему, воспринимаем это как привычное положение дел. Но не должны забывать: когда мы ужинаем в ресторане, едем с друзьями на пикник, играем со своими детьми, развлекаемся, путешествуем, одним словом – живем, есть те, кто с оружием в руках и днем, и ночью, и в жару, и в мороз защищает нашу Родину.

Чтобы все мы могли жить обычной жизнью, а Украина была самостоятельной и независимой», – заявил Зеленский.

Он также рассказал, чем для него важен сегодняшний день.


«День тех, благодаря кому мы находимся здесь, на своей земле, под своими сине-желтыми флагами, в своей свободной и независимой Украине. День тех, кто на протяжении веков защищал нашу землю. А в 2014 году защитил Украину от российской агрессии. И продолжает защищать сегодня», – сказал президент.

Напомним, Зеленский регулярно подвергается критике за то, что придя к власти на миротворческих лозунгах он по факту продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко и постоянно говорит о «российской агрессии», «аннексии» и «оккупации».

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