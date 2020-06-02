Зеленский вновь слился воедино с Порошенко: Рада приняла антироссийское обращение к Западу

02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада, где большинство представлено депутатами от партии Владимира Зеленского, приняла обращение к организациям Запада, в котором объявляет Россию в «оккупации Крыма» и обвиняет Москву в «геноциде» крымских татар – под этим подразумевается высылка части населения полуострова в другую часть СССР в годы Великой Отечественной войны по обвинению в коллаборационизме.

Проект постановления предусматривает обращение к ООН, к Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Документ представил депутат от фракции «Голос» Рустем Умеров.

«18 мая – это годовщина трагической депортации крымскотатарского народа, что является актом геноцида, совершенного тоталитарным советским режимом против коренного народа Крыма.

В ходе спецоперации 18-20 мая 1944 года с Крыма в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал был депортирован весь крымско-татарский народ. Во время долгого пути в товарных вагонах, и в первые года в местах высылки от голода, болезней, и нечеловеческих условий, погибло 46% крымских татар, что в 4 раза превышает потери крымско-татарского народа за военный период.

Полный масштаб трагедии народа сложно оценить, а долгосрочные последствия депортации ощущаются и ныне, во временно оккупированном Россией Крыму.

Да, международные экономические санкции против России работают. Вместе с этим международное сообщество ещё не нашло эффективные инструменты давления на РФ, чтобы принудить её придерживаться принципов и норм международного права, и прекратить временную оккупацию Крыма.

Украинский парламент должен постоянно напоминать международному сообществу, что депортация с Крыма крымско-татарского народа в 1944 году является геноцидом, а Россия до сих пор продолжает оккупацию части территории Украины, где украинские граждане являются заложниками и пленниками», – сказал парламентарий.

В поддержку документа также выступила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Это постановление чрезвычайно важно с точки зрения исторической справедливости и памяти. Но ещё важнее она является с точки зрения того, что наследник сталинского режима, нынешняя путинская Россия, не вынесла никакого урока с тех страшных времён.

И сегодня, пока мы обговариваем это постановление, в Крыму снова происходят обыски в семье женщины, активистки крымско-татарского движения, которой точно так же оккупанты предъявляют только одно – то, что крымские татары живут с мыслью, что Крым – это Украина.

Пока мы с вами обговариваем это постановление, более 100 крымских татар находятся в тюрьме в РФ или в оккупации, и более 200 детей крымских татар являются сегодня детьми политузников Путина», – возмутилась она, добавив, что именно Владимир Зеленский и его команда виноваты в том, что о Крыме забыли на международной арене.

После чего в ходе голосования постановление поддержали 310 парламентариев из 372 присутствующих, решение было принято. Интересно, что среди проголосовавших “за” оказались и представители группы Игоря Коломойского, в последнее время критиковавшие повторение Зеленским идеологической линии Петра Порошенко, – например, депутат Максим Бужанский, Антон Поляков и т.д.