Зеленский вновь заговорил о транзите азербайджанского газа вместо российского – Bloomberg TV

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В свежем интервью Bloomberg TV. президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил переговоры о транзите в Евросоюз газа из Азербайджана вместо российского.

Украина хочет, таким образом, сохранить свою роль транзитной страны и помочь западным соседям обеспечить энергетическую безопасность,.

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Соглашение о замене российского газа азербайджанскими поставками — «одно из предложений», которые в настоящее время обсуждаются, сказал Зеленский в интервью Bloomberg Television в Киеве в среду. «Сейчас этим занимаются чиновники кабинета министров».

Европа пыталась отвыкнуть от российского газа после начала войны, но некоторые европейские государства продолжают получать его по трубопроводу, который пересекает Украину.

«Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубопровод с другим поставщиком газа, другой страной. Переговоры ведутся», — сказал Зеленский.

Он в очередной раз заверил, что Украина не планирует продлевать контракт на транзит газа с Россией, срок действия которого истекает в этом году.

«Мы не хотим продлевать газовый контракт с Российской Федерацией. Мы не хотим, чтобы они зарабатывали здесь деньги».

Агентство Bloomberg News впервые сообщило, что европейские чиновники вели переговоры о продолжении поставок газа через Украину в прошлом месяце.

Использование обширных трубопроводов Украины помогло бы обеспечить необходимое финансирование для экономики, пострадавшей от войны, где доходы от транзита составили около 1 млрд долларов в довоенном 2021 году.

Существуют также опасения, что неиспользуемые трубопроводы могут стать объектами военных атак или прийти в негодность, которую будет дорого восстановить.

«Если это будет нормальный контракт на поставку нероссийского газа в европейские страны, которые нам симпатичны, то мы как будущие члены ЕС должны будем поддержать наших друзей», — заявил Зеленский.

Украина когда-то была основным каналом поставок российского природного газа в Европу, удовлетворяя около четверти потребностей ЕС.

Транзит сократился после того, как Россия запустила альтернативные маршруты в обход Украины, и большинство крупных импортеров в Европе отказалось от российского газа в разгар санкционного кризиса в 2022 году.

Россия по-прежнему поставляет около 15 миллиардов кубометров газа в регион в год через Украину, в основном в Словакию и Австрию.

Азербайджан заявил, что хочет увеличить экспорт газа в Европу, но пока не заключил достаточно долгосрочных сделок, чтобы инвестировать в дальнейшее производство.

Пока он не сможет увеличить мощности, он может обмениваться грузами с Россией, что не является чем-то необычным на рынках нефти и газа, когда физически невозможно доставить топливо из одного места в другое.