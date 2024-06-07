Зеленский во Франции устроил «дякую-шоу» с угрозами перед полупустым парламентом

Анатолий Лапин.  
07.06.2024 12:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1219
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина, Франция


Президент Украины Владимир Зеленский разразился сплошной благодарностью в адрес Франции за поставки оружия, систем ПВО и ракет. Выступая перед пустым наполовину парламентом Зеленский не забыл попросить самолеты, которые ему накануне пообещал президент страны Эмманэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы можем полагаться на вашу поддержку, на ваше оружие, тренировки, дипломатию, на политическую и экономическую силу Франции, системы ПВО. Ваша бронетехника, артиллерия, ракеты, опыт и советы уже помогают нам спасать жизни людей, спасать жизни и сдерживать Россию, благодаря вам. Я уверен, что придет день, когда Украина сможет увидеть в своем небе такие же самолеты, какие мы вчера видели в небе Нормандии, вашу боевую авиацию, блистательные истребители, которые под управлением украинских пилотов докажут, что Европа сильнее, чем зло, которое посмело Европе угрожать», – заявил Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Президент Украины Владимир Зеленский разразился сплошной благодарностью в адрес Франции за поставки оружия, систем...


Выступление украинского президента сопровождалось аплодисментами собравшихся, которые несколько раз даже вставали с мест, несмотря на то, что просроченный глава государства нес откровенную чушь, вроде того, что Россия разбомбила Сирию, а теперь грозит дойти чуть ли не до Ла-Манша.

«Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы не заслуживают на самостоятельное существование. Все это сегодня направлено против Украины, но для того и так, чтобы завтра быть направленным против других. Видна даже очередность, как может пойти дальше агрессия: Балтия, Польша, Балканы и далее. Этот российский режим не признает границ, ему недостаточно даже Европы – он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, инвестирует в террор и усложняет жизнь там, где может дотянуться, где не встречает сопротивление», – заявил Зеленский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть