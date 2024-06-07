Зеленский во Франции устроил «дякую-шоу» с угрозами перед полупустым парламентом

Президент Украины Владимир Зеленский разразился сплошной благодарностью в адрес Франции за поставки оружия, систем ПВО и ракет. Выступая перед пустым наполовину парламентом Зеленский не забыл попросить самолеты, которые ему накануне пообещал президент страны Эмманэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы можем полагаться на вашу поддержку, на ваше оружие, тренировки, дипломатию, на политическую и экономическую силу Франции, системы ПВО. Ваша бронетехника, артиллерия, ракеты, опыт и советы уже помогают нам спасать жизни людей, спасать жизни и сдерживать Россию, благодаря вам. Я уверен, что придет день, когда Украина сможет увидеть в своем небе такие же самолеты, какие мы вчера видели в небе Нормандии, вашу боевую авиацию, блистательные истребители, которые под управлением украинских пилотов докажут, что Европа сильнее, чем зло, которое посмело Европе угрожать», – заявил Зеленский.

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Выступление украинского президента сопровождалось аплодисментами собравшихся, которые несколько раз даже вставали с мест, несмотря на то, что просроченный глава государства нес откровенную чушь, вроде того, что Россия разбомбила Сирию, а теперь грозит дойти чуть ли не до Ла-Манша.

«Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы не заслуживают на самостоятельное существование. Все это сегодня направлено против Украины, но для того и так, чтобы завтра быть направленным против других. Видна даже очередность, как может пойти дальше агрессия: Балтия, Польша, Балканы и далее. Этот российский режим не признает границ, ему недостаточно даже Европы – он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, инвестирует в террор и усложняет жизнь там, где может дотянуться, где не встречает сопротивление», – заявил Зеленский.