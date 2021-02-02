Зеленский войдет в историю как убийца СБУ – Смешко

02.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Принятая Верховной Радой Украины за основу новая редакция закона о Службе безопасности Украины разрушает СБУ и дает “сумасшедшие полномочия” в руки непонятным людям, которые придут руководить СБУ и окружат себя мошенниками.

Об этом в эфире канала “Украина 24” заявил Игорь Смешко, председатель Службы безопасности Украины (2003-2005 гг.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Если президент Владимир Зеленский подпишет этот закон и его пропустит – он навсегда войдет в историю Украины и в мировую историю как человек, который разрушил последний форпост, СБУ, последнюю иммунную систему государства. СБУ подчинена президенту. Это очень эффективный механизм. Кто остановил кровопролитие в 2004 году? Ни Минобороны, ни МВД, ни вооруженная оппозиция, ни провластные структуры – никто не мог идти против СБУ. Все знали свое место.

Что они сейчас делают? Сейчас вместо того, чтобы Службой безопасности управлять в интересах государства, почистить ее… Они говорят что неэффективно работает. Хотя есть Главное управление “К” – борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Но ему некогда этим заниматься, оно занимается коммерческими делами.

Они для Запада говорят: мы ликвидируем Главное управление “К”. Но они натягивают на контрразведку контрразведывательную защиту экономики. Они просто подразделение по другому назовут, но будут делать то же самое. Они разрушают понятийные вещи, они вводят “силы безопасности и силы обороны”, они у Минобороны забирают во время войны. Они создают силы безопасности, которые могут использовать вооруженные формирования для ведения контрразведывательного режима, а себя выводят из сферы обороны. “Вы там воюйте, хотя мы заберем ваши силы, но если мы скажем, что для обеспечения защиты режима вы должны дать нам свои войска, вы можете брать”.

Вы же забираете у нас возможность оценить какой-либо контроль. Этот закон снимает полный контроль над СБУ. Этот закон полностью разрушает систему национальной безопасности и обороны в Украине. Он разрушает СБУ, он дает сумасшедшие полномочия в руки людей, которые далеки от СБУ. Придет политически назначенный человек, построит вертикаль из мошенников, и получит молот в руки против любого президента. Президент этого не понимает, он, в конце концов, должен посмотреть вокруг – кто у него советники и что они ему советуют”, – негодует Игорь Смешко.

Напомним, новый закон о СБУ предусматривает превращение СБУ из правоохранительного в контрразведывательный орган. В частности, СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, а после 2024 года – если эта норма не будет изменена во время второго чтения – полностью лишится функций досудебного следствия.

Также предусматриваются существенное сокращение численности службы и ее демилитаризация – сотрудники большинства подразделений будут иметь не военные, а специальные звания.