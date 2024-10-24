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Войска Северной Кореи якобы продвигаются всё ближе к украинскому фронту.

Об этом на русофобском сборище «крымская платформа» в Риге заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Количество государственных флагов в этом зале сейчас точно свидетельствует о том, что Россия с 2014 года провалилась в главном для неё. А именно – Путину не удалось сделать международное преступление частью нормы для народов», – бредил он.

«И сейчас, когда некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в Казани, и когда фактически мимо этого саммита могут перемещать военных с Северной Кореи ближе к фронту на Украине под аккомпанемент слов о якобы недопущении напряжения, мы всё равно знаем – победит не преступник», – вещал криворожский клоун.