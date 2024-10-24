Зеленский: Войска КНДР преступно идут на Украину мимо саммита БРИКС в Казани!

Константин Серпилин.  
24.10.2024 22:56
  (Мск) , Рига
Просмотров: 57
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Войска Северной Кореи якобы продвигаются всё ближе к украинскому фронту.

Об этом на русофобском сборище «крымская платформа» в Риге заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Войска Северной Кореи якобы продвигаются всё ближе к украинскому фронту. Об этом на русофобском...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Количество государственных флагов в этом зале сейчас точно свидетельствует о том, что Россия с 2014 года провалилась в главном для неё. А именно – Путину не удалось сделать международное преступление частью нормы для народов», – бредил он.

«И сейчас, когда некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в Казани, и когда фактически мимо этого саммита могут перемещать военных с Северной Кореи ближе к фронту на Украине под аккомпанемент слов о якобы недопущении напряжения, мы всё равно знаем – победит не преступник», – вещал криворожский клоун.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть