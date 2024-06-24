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Украине нужно выстоять против российских штурмов и вернуть инициативу в войне.

Об этом заявил просроченный президент Украины Владимир Зеленский во время награждения личного состава Центра специальных операций «А» СБУ в связи с тридцатой годовщиной ЦСО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы должны вам быть благодарны за минусовку экономического потенциала России, который работает на войну, за удары по российской нефтепереработке. Уже поражено более 30 НПЗ, терминалов, нефтебаз. Для дронов СБУ уже и расстояние в 1500 км – не проблема. Вместе с успехами ВСУ, наших разведок, это очень весомые результаты, которые приближают справедливое окончание войны и обеспечивают реально чувствительную болезненную ответственность России за всё содеянное против Украины и наших людей. Каждый, кто приносит урон России, делает мир ближе», – заявил Зеленский.

Он также напутствовал спецслужбистских террористов на новые «подвиги».

«У вас впереди ещё больше успешных операций, которые так нужны нам. Мы сейчас на том этапе войны, когда нужно выстоять против российских штурмов, не дать врагу ни одного существенного достижения. Украине нужна максимальная отдача каждого подразделения, максимально чёткий результат каждого боевого задания для наших ребят. И мы можем и должны вернуть Украине боевую инициативу в этой войне», – вещал киевский узурпатор.