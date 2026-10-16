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Есть полная уверенность в том, что после сделок по дизельному топливу между США и РФ, будет снятие санкций с банковской системы и газовое соглашение.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, мы не можем воспринимать дизельное соглашение, все эти договорённости, потому что дальше последуют газовые договорённости. Я в этом абсолютно уверен! Будут сниматься санкции после газа ещё с чего-то, дойдёт до того, что и банковская система будет затронута, отдельные люди, химическая промышленность будут затронуты», – вещал Зеленский.

«И есть риски, о которых я говорил, — это замороженные активы. Если я не буду это защищать, то кто будет вместо нас это делать? Я имею в виду дипломатически. Вот и всё», – добавил криворожский наркоман.

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