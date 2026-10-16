Зеленский: Вот увидите – после сделки по дизелю будет газовое соглашение и снятие банковских санкций с РФ

Константин Серпилин.  
16.10.2026 18:12
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 568
 
Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина


Есть полная уверенность в том, что после сделок по дизельному топливу между США и РФ, будет снятие санкций с банковской системы и газовое соглашение.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Есть полная уверенность в том, что после сделок по дизельному топливу между США и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На мой взгляд, мы не можем воспринимать дизельное соглашение, все эти договорённости, потому что дальше последуют газовые договорённости. Я в этом абсолютно уверен!

Будут сниматься санкции после газа ещё с чего-то, дойдёт до того, что и банковская система будет затронута, отдельные люди, химическая промышленность будут затронуты», – вещал Зеленский.

«И есть риски, о которых я говорил, — это замороженные активы. Если я не буду это защищать, то кто будет вместо нас это делать? Я имею в виду дипломатически. Вот и всё», – добавил криворожский наркоман.

Читайте также: Зе-политолог: «Хороших вариантов нет. Мы угодили в дизельную ловушку Путина».

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Зеленский: Вот увидите – после сделки по дизелю будет газовое соглашение и снятие банковских санкций с РФ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора