Зеленский возглавил партию войны

26.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Появляется все больше признаков того, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сворачивание и без того имитационной украинской демократии президентом Владимиром Зеленским, помимо сохранения себя во власти имеет еще одно очевидное измерение: подготовку к силовому решению конфликта на Донбассе, о чем в Киеве сегодня говорят все громче. И не только говорят, но и активно готовятся, поскольку очередной украинский «президент мира», соревнующийся сегодня в милитаристской риторике с предшественником, решил возглавить «партию войны», – пишет издание.

В статье отмечается, что правительство Украины вносит изменения в пятилетнюю стратегию управления госграницей, предусматривающие получение контроля над украино-российским участком в Донецкой и Луганской областях, по умолчанию – вне рамок Минских соглашений, то есть силовым путем.

Параллельно ведется подготовка к введению настоящей военной диктатуры внутри Украины – в частности, группа депутатов из фракции «Слуга народа» внесла в Раду два законопроекта, согласно которым «коллаборантами», подлежащими строгому наказанию, могут быть признаны все жители Крыма и ЛДНР, а также граждане Украины, посмевшие усомниться в правильности курса на войну.

«Если же вспомнить о правительственном законопроекте, также лежащем в Раде, которым вводится термин «интернированные лица» и предусматривается строительство концентрационных лагерей «на время особого периода», переход Украины от имитационной демократии и охлократии к фашистской диктатуре, кажется неизбежным. А новый реакционный закон о СМИ, вводящий на всей территории принудительное единомыслие, должен сделать этот переход незаметным для населения и международной общественности», – резюмирует «РГ».