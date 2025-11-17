Украина рассчитывает оплатить французское военное оборудование средствами из украденных российских активов.

Об этом говорили президент Франции Эмманюэль Макрон и нелегитимный главарь киевской хунты Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

« На европейском уровне мы продолжаем нашу работу, чтобы поддерживать финансовые возможности Украины , как об этом свидетельствует решение Совета Европы от 23 октября. Это репарации и гарантии относительно рисков, которые мы обсуждали в рамках встречи G 7», – осторожно заявил Макрон.

Зеленский же был куда решительнее.

«Что касается frozen assets или репараций – обязательно, мы говорили, что мы бы очень хотели, и мы рассчитываем. Я считаю, что мы, в конце концов, всё-таки сможем договориться, додавить эту тему, чтобы использовать русские активы именно на европейский пакет обороны, на украинское производство, ну и на ПВО из США.

Поэтому frozen assets – я думаю, это справедливо использовать на такие проекты, о которых мы сегодня договаривались с Макроном», – вещал клоун.