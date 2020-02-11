Зеленский вознамерился провести летние Олимпийские игры в Белоруссии и Украине

11.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское правительство поддерживает инициативу Владимира Зеленского о проведении летних Олимпийских и Паралимпийских игр на Украине и в Белоруссии.

Об этом во время заседания Оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это – важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты содействуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом», — разговорился глава правительства.

Алексей Гончарук также поручил изучить опыт Белоруссии в проведении II Европейских игр, и опыт европейских стран в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр. А также выработать четкий план в соответствии конкурсным требованиям, установленным Международным олимпийским комитетом.

Про российский успешный опыт сочинской олимпиады и ЧМ по футболу Гончарук почему-то не обмолвился ни словом.