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10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ присвоено почетное наименование «Эдельвейс». Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», гласит соответствующий указ на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Скандальность ситуации в том, что под таким названием воевала во время Второй мировой гитлеровская дивизия.

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«Сколько уже раз мы слышали: «Где вы видели на Украине нацистов? Какие на Украине могут быть нацисты, если там президент – еврей? И тут со словами подержите моё пиво появляется Владимир Зеленский с указом №80/2023, в соответствии с которым 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ присваивается почётное название «Эдельвейс». Название действительно более чем почётное, как для бригады ВСУ – такое название в годы Великой Отечественной войны носила 1-я горнопехотная дивизия вермахта. Это было элитное соединение, так же, как Division Großdeutschland», – комментирует ситуацию киевский политолог Василий Стоякин.

А калининградский политолог Александр Носовивич напоминает, что ранее западный мейнстрим нехотя, но признавал отдельные факты героизации нацистов на Украине.

«Сегодня Зеленский называет подразделение ВСУ в честь дивизии вермахта «Эдельвейс», и ответом с Запада ему служит звенящая тишина. То есть концепция поменялась. Теперь на Украине фашизма нет вообще, а Киев в плане нацистской идеологии и нацистской практики может творить всё, что захочет», – считает Носович.

Впрочем, московский политический обозреватель Геворг Мирзоян считает, что в названии «Эдельвейс» нет ничего нацистского.

«Еще раз убеждаюсь в том, что некоторым коллегам лишь бы запостить какую-то хрень. Проверка? Не, не слышали. Вот пишут, что Зе назвал свою бригаду «Эдельвейс». И расписывают это как доказательство некоего фашизма. И дело тут не в том, что это название та горная бригада, возможно, получила до Зеленского (тут не проверял глубоко, поскольку в данном контексте это не так важно). Уважаемые, вы сначала разберитесь, что такое Эдельвейс. Это не только бригада Вермахта, это еще и цветок, который является символом гор. И потому «Эдельвейсом» называют горные части. В частности – внимание – так назывался какое-то время один из российских отрядов горного спецназа. То есть получается, что наше руководство тоже фашистское? ДБ!», – резюмирует Мирзоян.

Он не уточнил, о каком российском подразделении идет речь. Но, скорее всего, имелся в виду 17-й отряде специального назначения «Авангард» внутренних войск России, одним из неофициальных названий которого, утверждается в ряде источников, является «Эдельвейс».

При этом экс-депутат Верховной рады Олег Царев придерживается другой точки зрения.

«С детства помню Песню Высоцкого о бое наших солдат из бывших альпинистов и немецких стрелков 1-ой горнопехотной дивизии Вермахта Эдельвейс. Наши победили. Теперь Зеленский пытается все переиграть. Зеленский создал украинскую горно-штурмовую бригаду «Эдельвейс». В той войне воевал мой дед и его братья. В той войне мы победили. В той войне не было переговорщиков Мединских и Абрамовичей. В той войне дети начальства первыми шли на фронт», – написал Царев.