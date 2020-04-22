Зеленский возвращает Саакашвили во власть

22.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский вновь подтвердил отсутствие кадровой «скамейки запасных» и возвращает во власть Украины подконтрольного Западу беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, известного крайне антироссийской позицией.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», – сообщил сегодня сам Саакашвили в заявлении, опубликованном в блоге.

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«Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост и связываю с его командой большие надежды для Украины. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах.

Я представлю в Верховной раде свои предложения по необходимым изменениям как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте.

Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей.

Я также надеюсь использовать свой международный опыт, для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народы и способствовать прогрессу в стране», – заверил беглый грузинский президент.