18.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Зеленский возвращает Украину в 2014 год – Бутусов


То, что президент Украины Владимир Зеленский в отношении Минских соглашений преподносит как свои ноу-хау, давно пройдено его «попередником» Петром Порошенко, который в своё время уже выжал из «Минска» всё что мог.

Об этом в эфире YouTube-канала «Исландия»  заявил главред украинского пропагандистского сайта Цензор.нет Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень смешно, потому что вся риторика Зеленского в предвыборной программе – я не такой, как Порошенко. А главное внешнеполитическое решение Порошенко по войне – это Минские договоренности. Он говорит: а тут я делаю, как Порошенко, а в этом я хочу быть на него похожим.

Так он на него не похожий, потому что у Порошенко все эти Минские договоренности, в том виде, в каком сейчас делает Зеленский, пройдены: попытки провести совместное патрулирование СЦКК, прекращение огня, разведение войск, всё это уже было сделано фактически.

То есть то, что сейчас Зеленский рассказывает как свои ноу-хау, всё это уже пройдено, это всё уже опыт, это надо было историю читать украинскую, которой пан Зеленский просто не владеет, наверное, он все это пропустил в интернете. Я могу только такую версию сказать. И всё это не сработало не по причинам, зависимым от Украины», – заявил пропагандист.


«Поэтому, когда сейчас всё это пройденное пытаются повторить, но в других условиях – без России в СЦКК, с большими санкциями против России – это смотрится как сумасшествие. Мы это всё прошли, а теперь должны унижаться, чтобы вернуться в 2014 год», – добавил Бутусов.

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