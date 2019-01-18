Зеленский впервые серьёзно облажался

18.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Кандидата в президенты Украины, комика Владимира Зеленского уличили во лжи. Так, в своем недавнем интервью телеведущему Дмитрию Гордону Зеленский заявил, будто закрыл весь свой прибыльный бизнес в России. Однако, журналисты работающей на западные гранты программы «Схемы» выяснили, что в РФ продолжают функционировать как минимум четыре компании, в число собственников которых входит Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, владеет собственностью Зеленский и партнеры через зарегистрированную на Кипре компанию Green Family LTD.

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«Данные официального реестра указывают, что за кипрской структурой стоят давние бизнес-партнеры Зеленского по «Кварталу 95» – Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефир, сам Владимир Зеленский и Тимур Миндич – соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий часть в приближенных к олигарху медиа-структурах», – говорится в сюжете.

Указанная кипрская Green Family является основателем трех кинокомпаний на территории Российской Федерации – это «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». По данным Росстата, первые две не ведут успешной деятельности, а «Грин Филмс» за последние четыре года заработала 850 миллионов рулей или 13 миллионов долларов.

При этом, сам Зеленский уверял, что последний фильм на территории России его компания сняла в 2012-м, а выпустила в прокат в 2014-м году. Однако, журналисты «Схем» отмечают, что компания «Грин Филмс» не только регулярно получает прокатные лицензии, но и планирует получить грант от Минкультуры РФ на съемки нового фильма «Вниз».

«Снимать обещанный триллер «Вниз» планирует та же компания «Грин Филмс» и, судя по официальному сообщению на сайте российского Министерства культуры, решили получить для этого, в том числе средства из бюджета Российской Федерации. «Грин Филмс» приняла участие и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования», – говорится в сюжете.

Напомним, что Зеленский считается ставленником олигарха Игоря Коломойского, причастного к трагическим событиям 2 мая 2014 года в Одессе, когда заживо были сожжены десятки противников Евромайдана. Таким образом, возникает вопрос не только к Зеленскому, но и к чиновникам Минкультуры РФ, которые тратят бюджетные деньги на поддержку русофобов.