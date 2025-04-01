Зеленский вполне может готовить покушение на Путина – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
01.04.2025 10:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 770
 
Война, Дзен, Россия, США, Украина


Президенту США Дональду Трампу стоило бы дать команду американским спецслужбам со своей стороны обеспечивать безопасность президента РФ.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенту США Дональду Трампу стоило бы дать команду американским спецслужбам со своей стороны обеспечивать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Заявление [Зеленского, что Путин скоро умрёт] было, мягко говоря, неполиткорректным. Это заявление – не заявление политика, который хотел бы прекращения огня и выхода из войны своей страны. Это, как минимум, демонстрация того, что в гробу он видел эти все прекращения огня, я не буду с ним общаться и всё, и вообще помрёт он там и т.д. Нельзя так говорить, если у вас есть планы прекращения огня и какого-то отдалённого примирения.

А насчёт того, что они готовят убийство Путина – очень даже может быть. Я бы на месте Трампа к нему бы охрану ещё приставил. Потому что на таком градусе, на каком находится российское общество, кто придёт следующий к власти? А вдруг придёт фанатик, с которым вообще не договориться ни о чем? Это тогда Третья мировая. Поэтому на месте спецслужб США я бы Путина охранял», – сказал Грин.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить