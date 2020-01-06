Зеленский – временный курьёз: «партия майдана» вернётся во всей красе
Условных националистов из «партии Майдана» рано списывать со счетов – победа президента Владимира Зеленского и его партии на выборах еще не означает, что радикалы ушли с политической арены.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, пока украинской политикой руководят США, говорить о какой-либо разрядке на Украине не приходится.
«Многие наблюдатели в России жестоко заблуждаются, когда говорят о том, что партия Майдана, партия радикалов, объединенных условно, что она ушла с политической повестки и ее занял целиком и полностью господин Зеленский.
Это абсолютная ерунда по той лишь причине, что, судя по медиапространству, господина Зеленского и партии «Слуга народа» нет вообще.
Вот, ключевые украинские СМИ, которые являются определяющими для очень значительного числа людей, затянутых в политическую плоскость, они придерживаются диаметрально другой повестки.
И не надо здесь никаких иллюзий – госдепартамент США, который всю эту историю курирует, он едва ли в краткосрочной перспективе поменяет свое отношение к этому процессу», – заявил Гаспарян.
Спасибо!
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