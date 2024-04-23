«Зеленский врёт, Украина не имеет шансов на победу» – американский полковник
Из-за дефицита личного состава и дезорганизованности отступающих подразделений – Украине уже не поможет даже натовское оружие.
Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Украины вообще нет никаких шансов. У Зеленского нет людей, которые обучены и вооружены, чтобы что-то делать. И он может поставить больше оружия, но ему по-прежнему не хватает человеческого капитала.
По оценкам, на войне погибло около шестисот тысяч украинцев. И опять же, когда вы отступаете, когда всё рушится – тогда вы несёте самые большие потери. Вы не несёте их, когда у вас есть организованная структура и хорошо обученные войска», – сказал Макгрегор.
«Я не знаю, чего ещё мы ожидали. Он [Зеленский] не собирается говорить правду, он продолжит говорить, что помощь США будет ужасно полезной. По крайней мере, он заявляет, что если не получит её быстро, то она не будет иметь большого смысла. Но правда в том, что это не сработает», – подытожил эксперт.
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