«Зеленский врёт, Украина не имеет шансов на победу» – американский полковник

Максим Столяров.  
23.04.2024 19:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 532
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Из-за дефицита личного состава и дезорганизованности отступающих подразделений – Украине уже не поможет даже натовское оружие.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за дефицита личного состава и дезорганизованности отступающих подразделений – Украине уже не поможет даже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«У Украины вообще нет никаких шансов. У Зеленского нет людей, которые обучены и вооружены, чтобы что-то делать. И он может поставить больше оружия, но ему по-прежнему не хватает человеческого капитала.

По оценкам, на войне погибло около шестисот тысяч украинцев. И опять же, когда вы отступаете, когда всё рушится – тогда вы несёте самые большие потери. Вы не несёте их, когда у вас есть организованная структура и хорошо обученные войска», – сказал Макгрегор.

«Я не знаю, чего ещё мы ожидали. Он [Зеленский] не собирается говорить правду, он продолжит говорить, что помощь США будет ужасно полезной. По крайней мере, он заявляет, что если не получит её быстро, то она не будет иметь большого смысла. Но правда в том, что это не сработает», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть