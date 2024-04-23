«Зеленский врёт, Украина не имеет шансов на победу» – американский полковник

Из-за дефицита личного состава и дезорганизованности отступающих подразделений – Украине уже не поможет даже натовское оружие.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У Украины вообще нет никаких шансов. У Зеленского нет людей, которые обучены и вооружены, чтобы что-то делать. И он может поставить больше оружия, но ему по-прежнему не хватает человеческого капитала.

По оценкам, на войне погибло около шестисот тысяч украинцев. И опять же, когда вы отступаете, когда всё рушится – тогда вы несёте самые большие потери. Вы не несёте их, когда у вас есть организованная структура и хорошо обученные войска», – сказал Макгрегор.