Зеленский вроде как сдрейфил, но Лавру отбирают все равно

Украинские соцсети облетела новость, что якобы Зеленский дал обратный ход и отменил команду по выселению монахов из Киево-Печерской Лавры. Насколько это известие аутентично, неизвестно. Пока в разряде слухов. Однако православные эксперты уже пытаются проанализировать, чем оно было вызвано, если все же имело место. Конечно, объяснения типа того, что «президент тепло относится к митрополиту Онуфрию и потому переменил свое мнение после прихода синодалов», выдвигаемое в пабликах наивными людьми, отметается сразу. Тем более что почти синхронно прозвучало официальное заявление главы госслужбы «по этнополитике и свободе совести» – ГЭСС. Так вот, эта самая антицерковная укронацистская СС, не так давно созданная в качестве инструмента для запрета УПЦ, заявила о намерении «ликвидировать структуры Московского Патриархата в Украине». А шеф ее, некий Еленский, бывший функционер КГБ, атеист и богоборец еще с советских времен, является консультантом Зеленского по религиозным вопросам. Это подтвердил и сам кровавый паяц в одном из интервью.

Намек на достоверность вышеупомянутного слуха, возможно, содержится в спичах министра антикультурки Ткаченко. Сей подонок и коломойский выкормыш что-то такое туманно принялся плести о том, что монахи, не желающие уходить из Лавры, дескать, смогут остаться, но «на определенных условиях». На каких, не объяснил, хотя ясно и без расшифровки. Слиться с пэцэушными христопродавцами, коих навезет в святыню Епифан Думенко.

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Единственное, что могло повлиять на возможное решение Зели затормозить процесс – это встреча предстоятеля УПЦ с известным американцем. 21 марта митрополит Онуфрий провел беседу со старшим советником по религии и инклюзивным обществам United States Institute of Peace Питером Мандавилем.

«Мы не просим отдельных преференций от законодателей, только просим соблюдать конституционные принципы демократического государства», – сказал Онуфрий.

Параллельно к мировой общественности с призывом помочь прекращению гонений на Церковь обратились на разных языках преподаватели и учащиеся Киевской духовной семинарии и академии. Так что, вероятнее всего, именно эти факты заставили Банковую попридержать коней. Так же, как было несколько недель назад, когда Онуфрий подал жалобу в ООН.

Впрочем, это может быть со стороны Зеленского очередным зехером для отвода глаз. Поскольку политика властей по отношению к УПЦ все равно продолжается в прежнем ключе. И по отношению к Лавре и ее насельникам тоже. Тот же Еленский сообщил, что «государство будет искать общину, которая будет лучше заботиться о культурно-историческом пространстве и не будет связана с МП».

В чем УПЦ «плохо» заботилась о монастыре, попыталась набрехать т.н. «экспертная комиссия», созданная Ткаченко. Например, посчитала нарушением «нецелевое использование подвала 1914 года» и «ненадлежащее содержание памятника архитектуры местного значения» – книжного склада в корпусе № 113. О том, из каких минкультовских руин была возведена Лавра усилиями Церкви, священноначалия, клира и прихожан и какой красавицей стала она за десятилетия аренды у государства, комиссары, естественно, обошли стороной.

Кстати говоря, вот как выглядит одна из святынь в Верхней Лавре, которая все эти годы оставалась в ведении национального заповедника. Это башня, или храм святого Онуфрия, «опекаемый» данной конторой.

Так же и даже намного хуже выглядели святые места и здания в Нижней Лавре до ее передачи Церкви. Мало того, что музейное ведомство еще с советских времен имело копеечное финансирование, но и его «культурные» работнички практически глумились над великой святыней.

Сохранились видеозаписи начала 2000-х годов, когда Церковь проводила реставрационные работы. На них видно, в каком запустении, ужасающем состоянии были переданы ей «объекты, охраняемые государством».

Нынешний митрополит Варсонофий – а тогда молодой монах – показывает и рассказывает, какие гнусные кощунства музейщики в них творили. Например, на видео 2003 года, в момент передачи Церкви дорогого для всех верующих храма иконы Богородицы «Всех скорбящих радость».

«В церкви были рабочие места, даже в алтаре, – говорит инок. – Там находились сотрудники музея. Даже в алтарной части. Наверху в алтарной части был даже сделан туалет. Это то, что возмущает сердце верующего человека, сердце братии Лавры. Храм не только использовался не по назначению, но даже осквернялся. Как мы знаем, женщины не входят в алтарь, тем более – не сидят и не работают… В алтарях храма – некрасивые надписи и некрасивые картины…».

Речь идет о богохульных рисунках нечисти и всякой похабщины и матерной брани на стенах.

Далее монах ведет съемочную группу по зданию и рассказывает о том, что в церкви также располагались типография, где печатали рекламную продукцию, и… мастерская по изготовлению фальшивых украшений! Оказывается, музейные работнички организовали подпольный цех с целью замены ценностей Лавры на подделки. А самими ценностями торговали направо и налево!

Во всех помещениях – разруха. Хлам и грязь.

«В таком состоянии передаются нам все корпуса Лавры, – продолжает на видео Варсонофий. Но для нас это не проблема. Главное, что они, наконец, нам передаются, и мы имеем возможность их восстановить. Для того, чтобы был этот храм, чтобы было место, где паломники и братия могли бы помолиться… Летом в этом году мы начали реставрацию, повесили икону «Всех скорбящих радость» и воздвигли крест на верху крыши. В дальнейшем будем делать два купола, которые были до закрытия храма большевиками…».

Как выглядели святыни, когда они были во владении у музейщиков, видно на приводимых в этой публикации фото.

«Какой это все был кошмар! – говорит наша знакомая прихожанка, русская киевлянка Нина. – И теперь эти негодяи снова хотят отобрать себе Лавру, исконно принадлежавшую Церкви! Восстановленную ею, ставшую такой замечательной жемчужиной Православия!.. Просто слов не подберешь, чтобы охарактеризовать этих рейдеров. Сатанисты самые натуральные. Как же можно устраивать такое глумление над великой святыней и верующими?.. Впрочем, они на все готовы, чтобы выполнить волю Вашингтона».

«А еще, я думаю, кроме воли Вашингтона у похабников во главе с Зеленским и Ткаченко имеются собственные интересы, – добавляет другой известный нам прихожанин Олег. – Речь идет о т.н. программе «Большая реставрация», затеянной ними два года назад. После «освоения» («закатывания» в асфальт, грунты, фундаменты, сваи и пр.) сотен миллионов долларов на аналогичное «Большое строительство» сатанинская камарилья, видимо, вознамерилась приступить и к ней. Ткаченко давно положил свой подлый глаз на Лавру. Кроме того, у него в загашнике еще десятки замков на западенщине и другие подобные объекты. Но Лавра ему особенно выгодна тем, что здесь все давно отреставрировано наилучшим образом. Ему и его музейщикам ничего и делать не придется. Знай, оформляй липовые подряды и набивай мошну деньгами, стыренными у налогоплательщиков».