Зеленский вручил командиру батареи «HIMARS» медальку от Байдена

28.12.2022  21:09 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 269
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский вручил командиру батареи «HIMARS» капитану Павлу Чернявскому знак отличия от президента США Джо Байдена.

«Церемония» состоялась во время выступления Зеленского в Верховной раде с посланием «Об основах внутренней и внешней политики», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский вручил командиру батареи «HIMARS» капитану Павлу Чернявскому знак отличия от...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«У меня есть один долг со времени визита в Соединенные Штаты, который я хочу именно сейчас отдать. В этом зале капитан Павел Чернявский, командир батареи «HIMARS», который отмечен Крестом боевых заслуг, который передал эту награду президенту США Байдену. И для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у неё есть и вторая часть. Байден в ответ передал Command Coin – специальный символ от президента США», – рассказал украинский президент.

«Пан капитан, где-то вы здесь в зале? Павел! Должен отдать сейчас эту Command Coin вам от президента», – объявил Зеленский и вручил Чернявскому медаль у прямо у трибуны.

Как уточняют в украинских СМИ, во время встречи с Зеленским Байден объяснил, что такие символические монеты вручали американским военным в Ираке, где воевал его покойный сын Бо.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть