Зеленский вручил командиру батареи «HIMARS» медальку от Байдена

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Президент Украины Владимир Зеленский вручил командиру батареи «HIMARS» капитану Павлу Чернявскому знак отличия от президента США Джо Байдена.

«Церемония» состоялась во время выступления Зеленского в Верховной раде с посланием «Об основах внутренней и внешней политики», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть один долг со времени визита в Соединенные Штаты, который я хочу именно сейчас отдать. В этом зале капитан Павел Чернявский, командир батареи «HIMARS», который отмечен Крестом боевых заслуг, который передал эту награду президенту США Байдену. И для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у неё есть и вторая часть. Байден в ответ передал Command Coin – специальный символ от президента США», – рассказал украинский президент.

«Пан капитан, где-то вы здесь в зале? Павел! Должен отдать сейчас эту Command Coin вам от президента», – объявил Зеленский и вручил Чернявскому медаль у прямо у трибуны.

Как уточняют в украинских СМИ, во время встречи с Зеленским Байден объяснил, что такие символические монеты вручали американским военным в Ираке, где воевал его покойный сын Бо.