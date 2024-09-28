Зеленский все-таки встретился с Трампом: говорили каждый о своем

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Эти двое все-таки встретились и поговорили. Как сообщают американские СМИ, после недолгих заочных препирательств, в нью-йоркском небоскребе «Трамп-тауэр» все-таки состоялась встреча кандидата в президенты США от республиканцев и Владимира Зеленского.

Отмечается, что эта встреча стала первой для ее участников после окончания президентского срока Трампа. Последний раз Трамп с Зеленским беседовали по телефону в июле нынешнего года.

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«У нас очень хорошие отношения (с Зеленским), и у меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим (на выборах), (то) … мы решим эту проблему (урегулирования конфликта между Украиной и Россией) очень быстро», — сказал Трамп журналистам после встречи, которая шла тет-а-тет.

Он также заявил, что в случае победы на выборах намерен сотрудничать с обеими сторонами украинского конфликта во имя его урегулирования.

Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить с Трампом разработанный им «план победы» и даже выразил убеждение в том, что Трамп поддерживает победу Украины.

«Я думаю, что у нас есть общее видение того, что война в Украине должна быть остановлена и что Путин не может победить, и что победить должна Украина», — сказал Зеленский.

«Проблема в том, что Путин уже убил много людей, и, конечно, мы должны сделать все, чтобы оказать на него давление, чтобы он прекратил эту войну. Он находится на нашей территории – это самое главное, что нужно понимать, – он на нашей территории», – подчеркнул Зеленский.

Правда, понимания у Трампа, суля по всему, не нашел, потому как его американский визави большую часть времени говорил не о «победе Украины» и не о «победе России», а о том, как достичь мира между Киевом и Москвой.

«Я убежден, что если я выиграю, то у нас будет очень честная и, по сути, очень быстрая сделка. Президент (Зеленский) хочет, чтобы она (война) прекратилась, и я уверен, что президент Путин хочет, чтобы она прекратилась, и это хорошая комбинация. Так что у нас будет справедливая сделка для всех», — добавил Трамп, стоя рядом с Зеленским по завершении встречи.

Отвечая на вопрос о том, каково его видение справедливой сделки, которая положит конец войне между Россией и Украиной, Трамп сказал, что говорить об этом «еще рано».

«У меня есть свои идеи, и у президента (Украины) точно есть свои идеи. Это должно быть справедливо», — добавил Трамп.

Когда Трамп повторил свои слова с предвыборного митинга, как прекрасны были украинские города до войны и как они разрушены сейчас, Зеленский сказал: «Вы, кстати, должны приехать к нам».

«Я это сделаю», — пообещал Трамп.

Как уже писал «ПолитНавигатор», несмотря на то, что первоначально предвыборный штаб Трампа заявлял, что встреча республиканского кандидата в президенты с украинским гостем не планируется, в четверг сам Трамп объявил о намерении встретиться с Зеленским в пятницу. Он уточнил, что встреча начнется в пятницу 9:45 часов утра, и указал место ее проведения.

В ходе нынешней предвыборной кампании кандидат Трамп неоднократно критиковал Зеленского Украины и выражал сомнения в способности Украины добиться победы в войне с Россией.

В минувшую среду спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон направил Зеленскому письмо с ультимативным требованием «немедленно отстранить от должности» посла Украины в США Оксану Маркарову.

«После того, как посол Маркарова организовала посещение [Владимиром Зеленским] американского производственного предприятия в политически колеблющемся штате [Пенсильвания], под руководством представителя штаба Камалы Харрис, намеренно исключив [из состава делегации] республиканцев, спикер Джонсон заявил, что республиканцы потеряли доверие к способности посла “честно и эффективно исполнять обязанности дипломата в этой стране” и потребовал, чтобы Зеленский немедленно отстранил ее от должности», говорится в заявлении офиса Джонсона.

Позднее ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она оправдывалась тем, что поездка Зеленского в Пенсильванию состоялась по инициативе украинской стороны и что использование транспорта Пентагона (Зеленский прибыл туда на самолете, предоставленном оборонным ведомством США) для поездок зарубежного лидера внутри США якобы является «обычной практикой».

«Украинцы попросили посетить предприятие, где, как известно, работают американцы, которые производят боеприпасы, которые украинские военные используют каждый день на линии фронта… Это была инициатива украинцев. Они хотели это сделать», — утверждает Жан-Пьер.

«После того, как они обратились с этой просьбой, Министерство обороны сделало то, что делало в течение многих лет до этого, — предоставило транспорт для иностранного лидера, путешествующего по Соединенным Штатам. Для лидеров, приезжающих в США, — это обычное дело. Весь мир знает, что Путин хочет убить президента Зеленского, он очень ясно дал это понять», — добавила пресс-секретарь Белого дома.