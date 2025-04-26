Зеленский все же прорвался к Трампу в Ватикане. Основные переговоры – после похорон Папы

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Как сообщают мировые СМИ, Дональд Трамп все же нашел время для короткой встречи с Владимиром Зеленским в процессе прощания с покойным Папой Франциском. Оба лидера прибыли в Ватикан для участия в похоронам римского понтифика.

Как пишет Reuters, появление Зеленского на площади Святого Петра было встречено аплодисментами толпы. Как пишет французская газета Le Monde, «толпа, наблюдавшая за происходящим на многочисленных гигантских экранах, установленных на площади Святого Петра и вдоль улицы Виа делла Концилияционе, бурно аплодировала Владимиру Зеленскому, единственному иностранному лидеру, удостоенному такой чести».

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Согласно France24: Трамп и его жена Мелания также остановились у закрытого гроба понтифика, после того, как их кортеж прибыл к собору.

Как отмечает SkyNews со ссылкой на источники в Ватикане, Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в преддверии похорон Папы Римского. После короткой беседы они договорились провести дальнейшие переговоры после службы и церемонии похорон.

Отмечается, что встреча проходит после того, как Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией «очень близко».

«Эта встреча подчеркивает дипломатические возможности, которые предоставляет такое событие, когда мировые лидеры и члены королевских семей со всего мира собираются в одном месте», – пишет SkyNews.

Как отмечает украинское Интернет-издание «Страна», судя по тому, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского Никифоров сообщил о встрече своего шефа с американским лидером, их общение было очень коротким.

Итальянское издание La Repubblica пишет по поводу встречи Трампа и Зеленского: «Перед телом человека мира собираются правители стран, находящихся в состоянии войны».

По описанию журналистов издания, четырехугольник главных иностранных должностных лиц, присутствующих на похоронах Папы Франциска, состоит из шести рядов красных стульев, примерно по шестьдесят мест в каждом ряду.

При этом, согласно протоколу рассадки Дональд Трамп не будет сидеть рядом с Владимиром Зеленским, их разделяет французский алфавит (который определяет места на площади перед собором Святого Петра в соответствии с ватиканским протоколом) и разные представления о справедливом мире.

Немного дальше, но все еще в окружении влиятельных лиц, справа от гроба Бергольо, будет министр культуры России Ольга Любимова, возглавляющая официальную делегацию Российской Федерации. А вот Митрополит Антоний Волоколамский возглавляет делегацию Русской Православной Церкви. Путин, как и ожидалось, не будет присутствовать.

«Таким образом, на нескольких квадратных метрах соберутся представители перемирия, которого пока не удается достичь», – резюмирует издание.

Площадь Святого Петра уже заполнена. Там собрались около 50 мировых лидеров, 170 официальных делегаций со всего мира, а также тысячи верующих.

Громкоговорители транслируют литургические песнопения, установлены пять больших экранов для просмотра похорон: два под колоннами, два по бокам колоннады и один перед улицей via della Conciliazione.

Отмечается, что участие Зеленского было под вопросом до последнего. В пятницу Зеленский заявил, что не уверен, сможет ли он посетить церемонию в Риме из-за важных встреч с военными. Однако, незадолго до 7 утра субботы украинский президент вместе с женой Еленой Зеленской приземлился в Риме и направился в отель Parco dei Principi в районе Париоли.

Трамп и его жена Мелания остановились неподалеку, в Вилла Таверна, резиденции американского посла, уже в 11 часов вчера вечером.

В Белом доме назвали разговор Зеленского и Трампа «очень продуктивным» и пообещали позже предоставить подробную информацию.