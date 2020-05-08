Зеленский всегда считал жителей Донбасса мразями – политолог

08.05.2020, Киев, Игорь Петров

Отсутствие реакции киевской власти и лично президента Украины Владимира Зеленского на обстрелы ВСУ, в результате которых гибнут мирные жители Донбасса, в том числе и дети, свидетельствует об отношении к ним этой власти.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Зеленский жителей Донбасса еще в 2014 году называл мразями. И он за это не извинялся. Поэтому когда он молчит об обстрелах – он поступает так, как поступал всегда.

Жители Донбасса, дети Донбасса, старики Донбасса – для него просто не существуют. Существуют только «герои». И это – общий подход украинской власти.

Жителей Донбасса еще в 2014 году сделали третьим сортом, который абсолютно ни на что не имеет права», – заключил Александр Семченко.