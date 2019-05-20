Зеленский вспомнил о Донбассе, испугавшись обвала рейтинга

20.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Слова Владимира Зеленского о стремлении к миру в Донбассу без конкретных действий можно рассматривать лишь как пиар с прицелом на выборы в Верховную Раду, поскольку из-за националистических высказываний после победы на выборах рейтинг нового президента Украины начал снижаться.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко.

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«По Донбассу – это красивое заявление, красивое выступление, которое ни к чему не обязывает. От него этого ждали, и народу это нужно. За последние три недели он резко начал терять свои рейтинги. А все понимают, что Украина – это парламентско-президентская республика, поэтому нужно побеждать на парламентских выборах. Ему нужно заводить своих сторонников, для него это сегодня ключевой момент. Это пиар парламентской кампании его партии», – заявил Колесниченко.

Напомним, что Зеленский после победы на выборах демонстративно проигнорировал 5-летие массового убийства противников Евромайдана в Доме профсоюзов в Одессе. Вместо этого в канун Дня Победы Зеленский призвал к примирению с гитлеровскими коллаборационистами из ОУН-УПА, а затем выразил солидарность с членами запрещенного в РФ за экстремизм крымско-татарского меджлиса.