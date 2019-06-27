Зеленский встал на путь преступлений против Донбасса

27.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские власти лишь на словах выступают за мир в Донбассе, а на деле ситуация лишь обостряется.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

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По его словам, в республике не ожидали военного обострения, поскольку люди надеялись на реализацию мирных предвыборных обещаний нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

«Сейчас украинские вооруженные формирования почти по всей линии соприкосновения осуществляют масштабные провокации с применением тяжелого вооружения. Населенные пункты Донецкой народной республики обстреливаются с применением минометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В результате есть раненые мирные жители, разрушенные жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры», – отметил руководитель республики.

Он добавил, что таких обстрелов население ДНР не помнит с 2015 года.

«Зеленский как главнокомандующий, без сомнения, несет ответственность за эти преступные действия. Ситуация по военной напряженности превосходит последние годы президентства Порошенко», – подчеркнул глава ДНР.

Также он сомневается, что при Зеленском возможен мир.

«Когда хотят мира, не усиливают обстрелы. Снаряды, прилетающие к нам, точно не воспринимаются людьми как голуби мира. Это еще одно наглядное подтверждение тому, что речи нового руководства Украины расходятся с поступками. Без прямых переговоров участников конфликта ни один гражданский конфликт не решился. Но Зеленский отказывается проводить переговоры напрямую с представителями республик, он об этом публично заявил. Потому обсуждать тут нечего», – резюмировал Пушилин.