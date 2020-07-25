Зеленский встал на путь Януковича

25.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Из-за непрофессиональных действий нынешней власти Украину ожидает обесценивание национальной валюты.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной киевским журналом «Новое время», приходит украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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«Украинские политики, начиная с президента и продолжая разного рода министрами и депутатами, сделали достаточно заявлений, суть которых сводится к одному: курс должен уйти к 30 грн за доллар, а инфляция – стать выше 10%», – пишет Фурса.

В итоге, по его словам, мы видим формирование инфляционных и девальвационных ожиданий, которые начинают влиять на реальность: с Украины активно выходят иностранцы, купившие в прош­лом году ОВГЗ, а украинские экспортеры начинают придерживать валютную выручку в ожидании падения курса гривны.

Эксперт считает, что теперь политика Нацбанка Украины становится недостаточно прогнозируемой.

«Но, скорее всего, если президент хочет курс 30, то национальная валюта пойдет в этом направлении. Запуская при этом рост инфляции. Единственное, чего не учитывают адепты криворожской школы экономики, – что остановить процесс гораздо тяжелее, чем запустить его», – полагает аналитик.

Отмечается, что девальвация гривны отразится на рейтинге президента, после чего курс начнут сдерживать искусственно.

«Примутся тратить резервы, пока они есть, снова повторяя путь Януковича. С одним определенным концом, который мы уже видели. Это не произойдет быстро. Но мы увидим результат обязательно. Месяцев через 12−18», – прогнозирует Фурса.