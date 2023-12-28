Зеленский встречался в Вашингтоне с хозяином Украины. И это не Байден

Елена Острякова.  
28.12.2023 20:13
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Бизнес, Дзен, Земля, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина, Финансы


Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в начале декабря был связан вовсе не с попыткой добиться выделения новых денежных траншей, а с совсем другими встречами.

Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал политолог Павел Данилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в начале декабря был связан вовсе не...

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«Зачем он был, визит Зеленского в США? Вроде бы он просил денег у Конгресса. Но так ли это на самом деле? Нет, все сложнее. Зеленский приехал в США, понимая, что выступит он перед Конгрессом или не выступит, денег ему, скорее всего, не дадут.

Он приехал подтвердить на встрече с корпорацией «Блэк Рок» те намерения по продаже всех стратегических объектов и предприятий, о которых раньше договаривались с Ермаком в ходе давосских встреч», – сказал Данилин.

По его словам, «Блэк Рок» сейчас фактически управляет Украиной.

«Это значит – владеет всеми недрами и всеми сельскохозяйственными угодьями. Корпорация «Блэк Рок» делала громадные деньги на скачках цен на сельхозресурсы, зерно в 2022-23 годах. Но это только одна составляющая работы этой глобалистской структуры.

Она не только управляет экономикой Украины, но и является одним из главных инвесторов в оружейные корпорации США. Эти инвестиции требуют, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше», – заключил Данилин.

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