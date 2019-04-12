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12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, ЕС, Политика, Украина
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Зеленский встретился с Макроном

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщило “Радио Свобода”.

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Видео начала встречи опубликовал на странице Facebook штаб Зеленского.

Детали встречи пока не оглашаются.

Штаб Зеленского накануне встречи сообщил, что стороны обсудят «важнейшие вопросы взаимоотношения Украины и ЕС в преддверии второго тура выборов президента на Украине».Макрон и Зеленский не стали делать открытыми приветственные слова и обошлись без пресс-конференции по итогам встречи. Это первая встреча Зеленского с лидером ЕС в качестве кандидата в президенты Украины.

Макрон сегодня должен встретиться с обоими кандидатами в президенты Украины – Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

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