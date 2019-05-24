Зеленский встретился с украинской делегацией в Минске

24.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Ирина Геращенко, написавшая недавно заявление об отставке с поста переговорщицы в Минске.

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«Состоялась встреча представителей украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске с новоизбранным президентом Зеленским, на которой также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников, также вовлечены в работу группы эксперты», — написала она.

«Проинформировали (Зеленского — ред.) о работе гуманитарной группы, детали переговоров, позиции, которые отстаивали, фамилии и списки заложников и пропавших, другую проблематику», — добавила Геращенко.