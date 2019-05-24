Зеленский встретился с украинской делегацией в Минске
Президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Ирина Геращенко, написавшая недавно заявление об отставке с поста переговорщицы в Минске.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Состоялась встреча представителей украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске с новоизбранным президентом Зеленским, на которой также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников, также вовлечены в работу группы эксперты», — написала она.
«Проинформировали (Зеленского — ред.) о работе гуманитарной группы, детали переговоров, позиции, которые отстаивали, фамилии и списки заложников и пропавших, другую проблематику», — добавила Геращенко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.