24.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Просмотров:

Зеленский встретился с украинской делегацией в Минске

Президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Ирина Геращенко, написавшая недавно заявление об отставке с поста переговорщицы в Минске.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Состоялась встреча представителей украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске с новоизбранным президентом Зеленским, на которой также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников, также вовлечены в работу группы эксперты», — написала она.

«Проинформировали (Зеленского — ред.) о работе гуманитарной группы, детали переговоров, позиции, которые отстаивали, фамилии и списки заложников и пропавших, другую проблематику», — добавила Геращенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть