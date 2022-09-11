Зеленский: ВСУ не остановятся и продолжат наступать

Украине нужно еще больше оружия, чтобы захватывать новые территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Зеленского, главное, чего не может допустить Украина – это переход войны в затяжную стадию.

«Мы должны успеть. Потому что тогда будет страшно. Если наше поколение не успеет, не дай Бог, и эта война затянется – я в это не верю, но хочу сказать, что если наше поколение не успеет, то дети все успеют и это факт.

Но я считаю, что эта зима переломная, она может привести к быстрой деоккупации украинцами Украины.

Мы видим, куда они бегут, по каким направлениям. Если бы с оружием мы были немного сильнее, но, если бы мы были еще сильнее, мы бы деоккупировали еще быстрее. Потому что мы не крабы и бочком или назад не будем, мы будем идти только вперед», – заявил Зеленский.