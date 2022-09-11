Зеленский: ВСУ не остановятся и продолжат наступать

11.09.2022  00:37 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украине нужно еще больше оружия, чтобы захватывать новые территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно еще больше оружия, чтобы захватывать новые территории. Об этом заявил президент Украины...

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По мнению Зеленского, главное, чего не может допустить Украина – это переход войны в затяжную стадию.

«Мы должны успеть. Потому что тогда будет страшно. Если наше поколение не успеет, не дай Бог, и эта война затянется – я в это не верю, но хочу сказать, что если наше поколение не успеет, то дети все успеют и это факт.

Но я считаю, что эта зима переломная, она может привести к быстрой деоккупации украинцами Украины.

Мы видим, куда они бегут, по каким направлениям. Если бы с оружием мы были немного сильнее, но, если бы мы были еще сильнее, мы бы деоккупировали еще быстрее. Потому что мы не крабы и бочком или назад не будем, мы будем идти только вперед», – заявил Зеленский.

Украинский президент также признал, что в будущем его страну ждет уменьшение объемов западной финансовой помощи и поставок оружия:

 «Уменьшение макрофинансовой помощи будет. Наша задача – не допускать, но это будет. Нужно это принять Украине, обществу и, прежде всего, власти, потому что решать этот кризис придется нам всем. Уменьшение оружия будет, этот нарратив происходить будет. Не потому, что кто-то в Европе этого хочет – этого очень хочет Россия, потому тем или иным путем это будет происходить. И снова-таки, наша задача – делать все, чтобы не дать возможность».

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