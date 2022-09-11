Зеленский: ВСУ не остановятся и продолжат наступать
Украине нужно еще больше оружия, чтобы захватывать новые территории.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Зеленского, главное, чего не может допустить Украина – это переход войны в затяжную стадию.
«Мы должны успеть. Потому что тогда будет страшно. Если наше поколение не успеет, не дай Бог, и эта война затянется – я в это не верю, но хочу сказать, что если наше поколение не успеет, то дети все успеют и это факт.
Но я считаю, что эта зима переломная, она может привести к быстрой деоккупации украинцами Украины.
Мы видим, куда они бегут, по каким направлениям. Если бы с оружием мы были немного сильнее, но, если бы мы были еще сильнее, мы бы деоккупировали еще быстрее. Потому что мы не крабы и бочком или назад не будем, мы будем идти только вперед», – заявил Зеленский.
Украинский президент также признал, что в будущем его страну ждет уменьшение объемов западной финансовой помощи и поставок оружия:
«Уменьшение макрофинансовой помощи будет. Наша задача – не допускать, но это будет. Нужно это принять Украине, обществу и, прежде всего, власти, потому что решать этот кризис придется нам всем. Уменьшение оружия будет, этот нарратив происходить будет. Не потому, что кто-то в Европе этого хочет – этого очень хочет Россия, потому тем или иным путем это будет происходить. И снова-таки, наша задача – делать все, чтобы не дать возможность».
Спасибо!
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