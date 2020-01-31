Зеленский втягивает США в «деоккупацию Крыма»

31.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём США Майком Помпео рассыпался в благодарностях заокеанскому гостю и Вашингтону за «поддержку» Киева в борьбе против «российской агрессии».

Видеозапись совместного брифинга опубликовали в эфире финансируемого Госдепом США «Радио свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности страны. Мы высоко ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих делах.

Мы благодарны и за вашу твёрдую позицию относительно войны в Донбассе и незаконной аннексии Крыма. Сегодня я высказал надежду, что США будут более активно привлечены к процессам относительно мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма.

Важно, что системная поддержка Украины имеет широкий двухпалатный консенсус в Конгрессе США. Об этом свидетельствует объём программ помощи на 2020 год, который составляет почти 700 миллионов долларов.

Отдельно выделю помощь в сфере безопасности, которая составляет 365 миллионов долларов, и ощутимо увеличит нашу обороноспособность. Мы ценим ваше поддержку в реформировании ВСУ и поставок вооружения и техники, а также проведение военных учений для украинских подразделений.

В ходе нашей беседы я поблагодарил за эффективную и действенную санкционную политику США. Она помогает нам противостоять существующим вызовам, особенно в энергетической безопасности и вопросах «Северного потока-2», – сказал украинский президент.

В свою очередь, Майк Помпео отметил важную роль Украины в «войне» против РФ и заверил в готовности Белого дома продолжать поддержку «незалежной».

«Украинцы должны знать, что Украина – важная страна. Это не просто географическое сердце Европы. Это фактически оплот и крепость между Восточной Европой и авторитаризмом. Это страна, которая кормит европейцев и поддерживает трубы, которые отапливают Европу.

Мы с президентом смогли обговорить вопрос отношений Украины и России. США защищают суверенитет Украины и её территориальную целостность. Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и приближении к ЕС», – отметил Помпео.

После чего госсекретарь США, рассказав о санкциях, которые вводил Вашингтон против России, заверил, что Белый дом продолжит поддерживать Украину в борьбе с с РФ.

В свою очередь, Владимир Зеленский сказал, что его официальный визит в Вашингтон чрезвычайно важен для поднятия статуса Украины, однако разговаривать с американской элитой ему пока не о чем.