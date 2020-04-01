Зеленский ввел европейские санкции против Лукашенко

01.04.2020, Москва, Елена Острякова

Украина поддержала санкции, введенные Европейским Союзом против Белоруссии.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ограничения в отношении Минска продлили до конца февраля 2021 года.

Санкции запрещают продажу Белоруссии вооружения, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко публично предлагал своему коллеге Владимиру Зеленскому сотрудничество в сфере ракетных вооружений. Некоторые эксперты полагают, что такое сотрудничество уже негласно ведется в тайне от России.

В частности они утверждают, что 74% грузовых автомобилей украинской армии имеют белорусское происхождение. Кроме того, украинцы производят на основе белорусских машинокомплектов бронеавтомобили «Варта» и «Казак-2».

Белорусская система наведения присутствует в украинском противотанковом ракетном комплексе «Стугна-П». Наконец, эксперты полагают, что твердотопливные технологии для ракеты «Бук», недавно испытанной в Белоруссии, имели украинское происхождение.

Между тем, санкции, к которым присоединился Зеленский, затрагивают и отдельных белорусских чиновников.

Санкции в отношении Минска ввели в 2004 году за преследование оппозиции.