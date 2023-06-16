Зеленский: Вы там повоюйте, а мы тут ваших стариков пограбим

Пока вояки ВСУ «геройствуют» на передовой, массово мародерствуя и убивая мирных жителей, власть за их спинами вознамерилась грабить их стариков. Конечно, не родственников Зеленского и его ближнего круга. Отнюдь – те уже давно греются где-нибудь на теплых песках у теплых океанов или процветают на виллах в Европе и Америке. Грабеж средь бела дня намечается против миллионов простых пенсионеров, которые за десятилетия труда на благо «незалежного» недогосударства удостоились от него копеечного месячного пособия: 2300 грн (большинство) – 3000 грн (меньшинство). То бишь – $66-$76.

Есть, конечно, и те, что имеют десятки тысяч, но это малочисленная отдельная каста из самых высокопоставленных и неприкасаемых (если лояльны к Зеле) чиновников. Впрочем, и они, получившие свои финансовые и прочие привилегии во времена предыдущих правителей, вполне могут их лишиться, стоит им лишь заикнуться против политики Главклоуна или его опричников…

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О чем идет речь? Пенсионный фонд Украины принял решение о проверке документов всех пенсионеров, которые УЖЕ получают пенсии, причем УЖЕ многие годы. То есть! Если чинуши-ковыряльщики, заточенные на пополнение якобы бюджета (а вернее, карманов ненасытных власть предержащих) за счет ограбления самых малозащищенных слоев, найдут у этих слоев какую-либо закорючку, либо ее отсутствие, в давно одобренных трудовых книжках или прочих соответствующих записях, – то пенсий могут лишить. Даже почти наверняка лишат! Почему? Да потому что у Зеленского и компании нет денег для содержания «старческого балласта» (или как там у Юлии Тимошенко – «биомассы»), чем они считают миллионы представителей своего народа.

Причина: все разокрали. Да к тому же необходимо выполнять решения Вашингтонского обкома по сокращению населения…

Короче, людей, честно отпахавших всю жизнь, но получающих за свой труд совершеннейшие ничтожные гроши (особенно если сравнить с тем, что получают пенсионеры на Западе), ныне собираются лишить и этих грошей.

«Вы представляете, власти хотят прицепиться к любой ерунде, чтобы прекратить выплаты уже узаконенных пенсий, – возмущается наш старый знакомый, бывший преподаватель высокой квалификации Иннокентий. – Им мало того, что они любые причины изобретают, дабы не назначать пенсий вовсе. Так они еще и решили перепроверять те, что начислены. А ведь это, вообразите, какие нервотрепки для стариков, какие удары по их психике, по здоровью. Натуральный садизм!.. Ведь среди них много больных, зачастую просто беспомощных людей… Разве в состоянии они будут выдерживать новые заполнения бумаг, многочасовые стояния в очередях, перепалки с клерками, доказывая, что ты не верблюд? Да это просто геноцид, иначе не назовешь!».

Сам Иннокентий знает об этих мытарствах не понаслышке. Можно сказать, что его испытания на данном поприще символизируют в целом отношение хабадских властителей к своим поданным.

Будучи заслуженным работником просвещения (почти сорок лет проработал в киевских школах и вузах преподавателем русского языка и литературы), он надеялся, что пусть хоть на какую-никакую пенсию, но он себе заработал. И потому не слишком заморачивался юридической подготовкой перед подачей документов на нее. А зря.

«Нужно было мне перед тем, как подавать бумаги на пенсию, раскошелиться на юридическую консультацию в какой-нибудь юрфирме, – сетует он. – Конечно, это дорого, но все равно овчинка выделки стоила, даже если бы пришлось потуже пояс затянуть, как всем учителям. Поинтересоваться надо было, какие могут быть придирки к документам. Я отнесся безалаберно, пожалел наши с женой деньги (она тоже преподаватель и тоже малоимущий пенсионер) – и не проконсультировался, безрассудно рассчитывая на государственную «гарантию». На то, что хотя бы к старикам эта «европэйська дэржава» имеет снисхождение. И в итоге нарвался…».

Чиновники пенсионного фонда придрались к нему, заслуженному работнику просвещения, по причине несоответствия одной буквы в отчестве. А именно: при поступлении на работу в городской отдел народного образования (ему тогда было 17 лет) в этом самом наробразе заполнили трудовую книжку, написав отчество, чуть-чуть, однобуквенно, не соответствующее паспортному. Дело в том, что в паспорте он был обозначен как «АрсенЬевич», а в трудовую вписали «АрсенИевич». И на данном основании киевский пенсфонд принял решение об отказе в пенсии заслуженному учителю.

Иннокентий решил тогда сражаться. Занял денег, нанял адвоката. Последний несколько раз выступил на суде и сбежал. Понял, что дело бесперспективное… И так и остался бы заслуженный учитель без пенсии, если бы не встретил старого приятеля, работающего в данной системе. И тот, просто из уважения, безо всякой взятки, помог ему отстоять справедливость. Правда, его самого потом люстрировали…

И вот, теперь даже эту минимальную пенсию – фактическое средство для выживания – Иннокентий и такие, как он, могут потерять.

«Я первый, что называется, на вылет, – усмехается Иннокентий. – Я ведь сомнительный тип, преподавал русскую словесность. Кстати, помню, как они, чинуши из пенсионного фонда, косились на меня, когда я с ними разговаривал по-русски, хотя это было еще задолго до войны. Теперь, если вопрос опять возникнет, могу остаться без средств к существованию…».

Но и кроме таких «изгоев», как Иннокентий, без оных средств могут остаться и другие миллионы украинских граждан – в большинстве говорящих на мове! – из-за какой-нибудь неправильно поставленной запятой или перевранной буквочки в формуляре.

Все это происходит на фоне непрестанного движения государства к полному отказу от пенсионного содержания. Уже не первый год муссируются слухи о том, что вот-вот пенсии отменят навсегда, и старикам придется искать «альтернативные пути» для своего жизнеобеспечения.

Напомним, что еще с советских времен женщины могли уйти на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. Данное положение было подтверждено пенсионной реформой начала нулевых, при Леониде Кучме, когда еще и ввели правило: окончательный размер пенсии насчитывается по последним 5 годам работы накануне ее оформления. Это стимулировало и работников усиленно трудиться на благо народного хозяйства, и государство заботиться о заполнении своих пенсионных закромов, которые позволят ему рассчитываться с тружениками.

Та пенсионная реформа считается одним из главных достижений Кучмы, который хотя и написал книгу «Украина – не Россия», но все же тогда часто старался соответствовать лучшим российским стандартам…

Пришедший на трон после Майдана-2014 Порошенко эту реформу уничтожил. Ибо и ему, и его преемнику Зеленскому до лампочки и народное хозяйство, и труженики, его создававшие. Большинство из них оказались перед перспективой получать максимум 3000 грн, а вот теперь, благодаря различным бюрократическим ухищрениям, и этой «заманчивой» перспективы могут лишиться. Женщинам, не имеющим «особых заслуг» перед «батькивщиной» (например, не служившим в «Азове»), пенсия светит лишь с 65 лет. Мужчинам – и того старше.

Правда, можно докупить у государства недостающие годы, но лучше сохранить эти деньги (если они у вас есть, конечно!) в кубышке, поскольку сволочная держава все равно их упрет, считает Иннокентий.

«Цены просто космические,- со вздохом говорит он. – Решили с женой перейти на плавленые сырки типа советской «Дружбы» – так и те уже почти по 20 грн за маленький шматочек. Социальный хлеб подскочил с 8 до 40 грн. Вот и считайте, на что нам может хватить наших двух пенсий по 2300 грн, если только квартплата и коммунальные услуги забирают практически половину. На субсидию рассчитывать не можем из-за того, что у нас во владении старая машина… И вот теперь власти явно нацелились отобрать у нас и эти копейки. А ведь мы же десятилетиями или сами платили взносы в пенсионный фонд, или за нас платили наши предприятия. А потом одним росчерком пера лишились всех наших пенсионных накоплений. Что это, как не натуральнейший разбой? По отношению к народу – полный беспредел и беззаконие… Хотя, впрочем, возможно, таково наказание за то, что воспитали таких вот вояков и поддержали Зеленского?».

Вопрос, конечно, интересный…