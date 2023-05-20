Зеленский выбирает момент для перезапуска Рады и наказания соратников за предательства

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Команда президента Украины Владимира Зеленского ломает голову, как воспользоваться текущей ситуаций, чтобы еще более упрочить свою власть в стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели»

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Отмечается, что у Зеленского пытаются поймать момент и объявить парламентские выборы, чтобы «эффективно перезапуститься и закрепиться во власти еще на пять лет».

По данным источников еще вчера в офисе президента склонялись к проведению выборов в срок – 19 октября, но теперь этот вопрос снова подвис.

«Однако твердое намерение офиса президента вывести из игры действующий парламент и уже в новом получить стабильное большинство (а рейтинг доверия Зеленскому сегодня 85%) — обязательный элемент моделирования Банковой картины политического будущего. Креативность же команды президента, которую она демонстрирует весь срок каденции, с легкостью переступая через обещания и законы, общеизвестна. Но война — точно не тот случай, когда можно говорить одно, думать второе, а делать третье», – говорится в материале.

Издание обращает внимание, что из 240 «слуг народа» в парламенте стабильно голосуют 180.

«По сути идет процесс полураспада фракции», — говорит источник в руководстве партии.

Причин кризиса большинства несколько.

«Во-первых, война свела на нет финансовые рычаги его объединения. В какой-то момент Банковой стало легче договариваться с чужими, чем нянчиться со своими. Как с идейными, так и с коммерческими. И это не только занижает самооценку, но и сильно расхолаживает депутатов. Во-вторых, предстоящие парламентские выборы (а не война) стали общим фоном работы в парламенте. Еще в феврале Давид Арахамия собрал фракцию и озвучил основные вводные. Депутатам пообещали списать все негативы, засчитать старые заслуги как бонус, а вот основой попадания в новую команду объявили полную дисциплину при голосованиях. Где-то 10–15 «слуг»-оптимистов активно наверстывают упущенное, пытаясь пополнить список 140–150 надежных из этого созыва. Остальные, понимая, что им «не светит», активно оглядываются по сторонам», – описывает ситуацию автор.

Причем все это происходит «в условиях политики полного обнуления парламента как самостоятельной ветви власти».

«В силу военного положения центр принятия решений, в том числе и формирование повестки ВР, окончательно зацементировался на Банковой. Зеленский относится к депутатам, как Путин к украинцам. Он их презирает. Тех, кто «на его плечах зашел в раду», тех, кого он вкусно кормил и поил… Не все из них проявили должную дисциплинированную лояльность, на что он как отец — основатель фракции и Верховный главнокомандующий — мог бы рассчитывать. Эмоционально президент чисткой списка хочет наказать за предательство. Рационально — перезакрепиться, ибо знает, что парламент — это ключ к Кабмину, Кабмин — ключ к деньгам и силовикам, а силовики — отмычка к местным властям для использования админресура в любой избирательной кампании», – резюмирует «ЗН».

Напомним, что по украинской конституции проводить выборы в условиях военного положения нельзя.