Зеленский выболтал государственную тайну

Поскольку любая информация о предстоящей мобилизации является совершенно секретной, публично огласивший её президент Украины Владимир Зеленский должен быть предан суду.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В стране есть государственная тайна. Так вот, всё, что касается мобилизации, является совершенно секретным. И те цифры, которые приводят, пятьсот тысяч и тому подобное – это цифры целиком секретные.

Эксперт, который отвечает за сохранение государственной тайны, и против того, кто её нарушает, открывается уголовное дело. Есть система», – сказал эксперт.