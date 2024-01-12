Зеленский выболтал государственную тайну

Вадим Москаленко.  
12.01.2024 09:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 314
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация


Поскольку любая информация о предстоящей мобилизации является совершенно секретной, публично огласивший её президент Украины Владимир Зеленский должен быть предан суду.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку любая информация о предстоящей мобилизации является совершенно секретной, публично огласивший её президент Украины...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«В стране есть государственная тайна. Так вот, всё, что касается мобилизации, является совершенно секретным. И те цифры, которые приводят, пятьсот тысяч и тому подобное – это цифры целиком секретные.

Эксперт, который отвечает за сохранение государственной тайны, и против того, кто её нарушает, открывается уголовное дело. Есть система», – сказал эксперт.

Стариков отметил, что в таком случае отвечать придётся высшему звену украинского руководства.

«Депутаты начали считать эти цифры. Первым цифру в пятьсот тысяч назвал Верховный главнокомандующий», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть